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क्या है 15 बिंदुओं वाली ट्रंप की शांति योजना, इनमें से ईरान कितनी बातें मानेगा?
Trump Iran Peace Plan: इन शर्तों में ईरान की ओर से अपनी सभी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना, साथ ही होर्मुज को खोलना और पूरे मध्य पूर्व में प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ना शामिल है.
Trump Iran Peace Plan: अमेरिका जल्द से जल्द ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहता है. नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक महीने का सीजफायर चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने 15-सूत्रीय शांति योजना पेश की है.
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं. जिसमें ‘एक महीने के सीजफायर की घोषणा शामिल है. सूत्रों ने इजराइल के चैनल 12 को बताया कि इस समय में दोनों पक्ष वार्ता करेंगे.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के गाजा समझौते पर आधारित इस 15-सूत्रीय योजना की पुष्टि दो अधिकारियों ने की, जिन्हें इन बातचीत के बारे में जानकारी दी गई थी.
क्या है 15 प्वाइंट की योजना
इजरायल के चैनल 12 ने ईरान के लिए 15 में से 14 मांगें और फायदे बताए हैं, जो कूटनीतिक गुप्त माध्यमों से ईरानियों तक पहुंचाए गए हैं. एक बिंदु की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है.
अमेरिका की ईरान से मांग
- 1. ईरान को मौजूदा परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा.
- 2. यह वादा करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा.
- 3. यूरेनियम संवर्धन (enrichment) का कोई काम नहीं होगा
- 4. ईरान को जल्द ही, एक तय समय-सीमा के अंदर, अपने पास मौजूद लगभग 450 किलोग्राम 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सौंपना होगा
- 5. नतान्ज, इस्फहान और फोर्डो…परमाणु सुविधाओं को खत्म किया जाना चाहिए
- 6. IAEA, जो UN की परमाणु निगरानी संस्था है, को ईरान के अंदर पूरी पहुंच, पारदर्शिता और निगरानी का अधिकार दिया जाना चाहिए.
- 7. ईरान को अपनी क्षेत्रीय ‘प्रॉक्सी’ (छद्म) नीति को छोड़ देना चाहिए
- 8. ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों को फंडिंग, निर्देश देना और हथियार मुहैया कराना बंद कर देना चाहिए
- 9. होर्मुज खुला रहना चाहिए और एक स्वतंत्र समुद्री गलियारे के रूप में काम करना चाहिए
- 10. ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को उसकी मारक क्षमता और संख्या, दोनों ही मामलों में सीमित किया जाना चाहिए
- 11. भविष्य में मिसाइलों का कोई भी उपयोग केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित रहेगा
ईरान को क्या होंगे फायदे
- 12. ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे
- 13. अमेरिका, ईरान को उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा
- 14. स्नैपबैक तंत्र को हटा दिया जाएगा; यह तंत्र ईरान की ओर से नियमों का पालन न किए जाने की स्थिति में प्रतिबंधों को स्वतः ही फिर से लागू करने की अनुमति देता है.
क्या कहा गया व्हाइट हाउस की ओर से
एक महीने के प्रस्तावित सीजफायर और 15-सूत्रीय शांति योजना के बारे में पूछे जाने पर, व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया.
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने डेली मेल को बताया: ‘जैसे-जैसे राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वार्ताकार कूटनीति की इस नई संभावना को तलाश रहे हैं, ‘ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी’ बिना किसी रुकावट के जारी है, ताकि कमांडर-इन-चीफ और पेंटागन द्वारा तय किए गए सैन्य लक्ष्यों को हासिल किया जा सके.
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