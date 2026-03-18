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क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रंप का नया प्लान? अमेरिका ने बरसाए 2200-2200 किलो के ढेरों बम
Strait of Hormuz: अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब ईरानी तटों पर डीप पेनेट्रेटर बमों से हमला किया है.
Strait of Hormuz: ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण में अमेरिका का सहयोग करने से ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन समेत सभी नाटों देशों ने इनकार कर दिया है. इसके बाद अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश में अपना पहला बड़ा कदम उठाया है.
सेंट्रल कमांड ने सोशल प्लेटफार्म X पर बताया कि सैनिकों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के तट पर लगभग 2200 किलोग्राम (5,000-पाउंड) के डीप पेनेट्रेटर बमों से हमला किया है. उनके निशाने ईरान की मजबूत मिसाइल साइट थीं.
बता दें कि 5,000-पाउंड के डीप पेनेट्रेटर बमों को ‘बंकर बस्टर्स’ भी कहा जाता है. 2021 से अमेरिकी वायु सेना GBU-72/B बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रही है.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
कौन से हथियार रखे थे इन साइटों पर
अमेरिकी सेना ने आगे बताया, इन साइटों पर ईरान की जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलों रखी थीं. इससे जलडमरूमध्य में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को खतरा था. सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य का एक नक्शा भी साझा किया है.
ट्रंप बोले, युद्ध में हम निर्धारित समय से आगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान में चल रहे युद्ध में वह “निर्धारित समय से आगे” चल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें नाटो देशों की जरूरत नहीं है. अमेरिका अकेले ये युद्ध लड़ेगा.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
युद्ध की शुरुआत के बाद से, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, ईरान की सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से घेर रखा है. इस घेराबंदी के कारण, हमलों के डर से जहाज इस जलडमरूमध्य से होकर नहीं गुजरे, जिससे समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और दुनिया भर में क्रूड ऑयल और गैस समेत ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ गईं.
डोनाल्ड ट्रंप ने की थी अपील
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हवाई हमले की इस कार्रवाई से पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरे देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पाने में अमेरिका की मदद करने की अपील की थी. हालांकि, ब्रिटेन और स्पेन जैसे यूरोप में NATO के सहयोगी देशों सहित कई देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. सभी देशों का कहना है कि वे ईरान के साथ किसी बड़े संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं.
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