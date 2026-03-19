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What Lies Beneath The Strait Of Hormuz Will Iran Shut Down The Global Internet

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे, क्या ईरान ठप करेगा ग्लोबल इंटरनेट?

Beneath the Strait of Hormuz: होर्मुज से होकर ही समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल गुजरती हैं.

(photo credit AI, for representation only)

Beneath the Strait of Hormuz: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध 20 वें दिन में पहुंच चुका है. सबसे ज्यादा चिंता की बाद यह है कि यह जंग खत्म होती नहीं बल्कि फैलती दिख रही है. दोनों ओर से अब तेल, गैस संयंत्रों पर हमले हो रहे हैं. अब विशेषज्ञों को नई चिंता है ग्लोबल इंटरनेट सप्लाई ठप होने की.

ईरान ने ब्लॉक कर रखा है होर्मुज जलडमरूमध्य

ईरान ने पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को ब्लॉक कर दिया है, जिससे दुनिया को होने वाली ऊर्जा की सप्लाई रुक गई है. तेल की कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है.

होर्मुज के नीचे क्या है

होर्मुज से होकर ही समुद्र के नीचे बिछी जरूरी इंटरनेट केबल गुजरती हैं. इसलिए विशेषज्ञों को चिंता सता रही है कि ईरान इन अंडरसी केबल को काट न दे. इस बात का भी डर है कि लाल सागर में बाब अल-मंडेब पर भी ईरान के प्रॉक्सी समूह, हूती, हमला कर सकते हैं. यहां भी समुद्र के नीचे बिछी केबल से इंटरनेट सप्लाई होती है.

लाल सागर और होर्मुज दोनों का बुरा हाल

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिससे शिपिंग कंपनियाँ और बीमा कंपनियां इतनी डर गई हैं कि उन्होंने सुरक्षित रास्ते साफ होने तक सारा जहाजों का आना-जाना रोक दिया है। इस बीच, लाल सागर में यमन के हूती समूह गुजरते हुए जहाजों पर गोलियां चला रहे हैं. ये दोनों अहम समुद्री रास्ते समुद्र की तलहटी पर बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबलों के एक बहुत बड़े जाल के ठीक ऊपर मौजूद हैं.

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कितनी अहम है ये इंटरनेट केबल

ये पतली लाइनें हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं और लगभग सारा वह डेटा इन्हीं से होकर गुजरता है, जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है. वीडियो कॉल और ई-मेल से लेकर बैंकिंग लेन-देन और AI सेवाओं तक सब प्रभावित होंगे, अगर इन्हें नुकसान पहुंचता है.

20 समुद्री केबल मौजूद

Capacity Global ने बताया है कि लाल सागर से होकर 17 समुद्री केबल गुज़रती हैं. ये केबल यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ने वाले इंटरनेट ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा संभालती हैं. वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुज़रने वाली केबल भी उतनी ही अहमियत रखती हैं. ये लाइनें सीधे तौर पर भारत के विदेशी डेटा कनेक्शन को सहारा देती हैं.

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