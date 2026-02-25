  • Hindi
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? हाल ही में कोर्ट ने आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था. इसके बाद भी ट्रंप ने फिर से नए टैरिफ का ऐलान किया है.

रोक के बाद भी टैरिफ लगाने से बाज नहीं आ रहे ट्रंप, क्या सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कोई बड़ा एक्शन? जानिए
US News: अमेरिका की न्यायपालिका ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं तय कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए भारी टैरिफ को रद्द कर दिया. कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि टैक्स या टैरिफ लगाने का असली अधिकार जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस (संसद) के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास.

इस फैसले के बाद दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा शक्तिशाली राष्ट्रपति कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी लोकतंत्र का क्या होगा?

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लगाए टैरिफ

बहरहाल इन चर्चाओं के बीच ट्रंप ने बुधवार को भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126 फीसदी, इंडोनेशिया पर 86 फीसदी से 143 फीसदी और लाओस पर 81 फीसदी की शुरुआती ड्यूटी यानी टैरिफ लगा दिया. आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कोर्ट के आदेश के बाद टैरिफ लगाने पर क्या एक्शन लिया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं.

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला देते हुए दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया. सरकार का तर्क था कि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के पास अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की शक्ति होती है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि टैरिफ तकनीकी रूप से एक टैक्स है. अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स लगाने की शक्ति केवल कांग्रेस यानी संसद को दी गई है. जजों ने साफ किया कि आपातकालीन कानून की आड़ लेकर राष्ट्रपति असीमित व्यापारिक अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकते.

शक्तियों का बंटवारा, कौन बड़ा है?

अमेरिकी संविधान में शक्तियों का संतुलन बहुत बारीकी से बनाया गया है. विधायिका (कांग्रेस) का काम कानून बनाना और देश के खजाने व टैक्स पर नियंत्रण रखना है. कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का काम कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है. न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट) का काम यह देखना है कि राष्ट्रपति या कांग्रेस का कोई भी कदम संविधान के खिलाफ तो नहीं है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांति के समय राष्ट्रपति के पास खुद से टैरिफ थोपने की कोई ‘जादुई शक्ति’ नहीं होती. अगर व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करना है, तो संसद की मंजूरी अनिवार्य है.

क्या राष्ट्रपति कोर्ट का फैसला पलट सकते हैं?

इसका सीधा जवाब है- नहीं. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर माना जाता है. कोई भी राष्ट्रपति केवल एक कार्यकारी आदेश जारी करके कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता. यदि राष्ट्रपति उसी कानून के आधार पर दोबारा वही टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं जिसे कोर्ट असंवैधानिक कह चुका है, तो यह सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

आदेश नहीं मानने पर क्या होगा?

यह एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई सेना या पुलिस नहीं होती जो राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सके. लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना करता है, तो अमेरिका में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा. राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ महाभियोग चला सकती है. इसके बाद सीनेट में मुकदमा चलता है और उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है.

अदालत की अवमानना

निचली अदालतें और सरकारी विभाग कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, जिससे राष्ट्रपति के आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करना असंभव हो जाएगा.

राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं?

सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद राष्ट्रपति पूरी तरह मजबूर नहीं हैं, लेकिन उनका रास्ता कठिन हो गया है. वे संसद में नया कानून पास करा सकते हैं जो उन्हें विशेष रूप से टैरिफ लगाने की अनुमति दे. वे कुछ अन्य व्यापारिक कानूनों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उनमें प्रक्रिया बहुत जटिल है और सीमाएं तय हैं.

इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर सकती है, हालांकि इसकी सफलता की संभावना बहुत कम होती है.

