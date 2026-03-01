Hindi World Hindi

कैसा था ईरान सुप्रीम लीडर का ऑफिस, कितने हजार लोग करते थे काम? जहां मारे गए अली खामेनेई

Khamenei Office: ईरान में खामेनेई के ऑफिस में 4 हजार से 40 हजार लोग जुड़े हुए थे. यही नेटवर्क पूरे ईरान को संभालता था.

Khamenei Office: अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई शनिवार को उस वक्त मारे गए, जब वह अपने ऑफिस में थे. आइये जानते हैं कि खामेनेई का ये ऑफिस कैसा था और इसमें कितने लोग काम करते थे.

4000 लोग इस ऑफिस से जुड़े हैं

फॉक्स न्यूज की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अंगेस्ट न्यूक्लियर ईरान की ओर से खामेनेई के ऑफिस संबंधी जानकारी जारी की गई है. 4000 लोगों का एक नेटवर्क इस ऑफिस से जुड़ा हुआ था. यही लोग ईरान की पूरी सत्ता संभालते थे. यहां तक कि खामेनेई के इस ऑफिस को ही ईरान की असली सरकार माना जाता है जहां ईरान के हर मंत्रालय का एक शैडो सिस्टम चलता है.

फिर बनता है एक बड़ा नेटवर्क-40 हजार लोगों वाला

‘अनमास्किंग द बेत: इनसाइड द सुप्रीम लीडर्स ऑफिस’ सुप्रीम लीडर के ऑफिस के चार हजार लोगों से आगे से 40 हजार लोगों का एक नेटवर्क जुड़ता है. इसकी मदद से ईरान के सुप्रीम लीडर देश की हर संस्था सरकार, सेना और संस्थानों को नियंत्रित करते थे.

कैसे ऑफिस में टारगेट बन गए खामेनेई

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल और अमेरिक के ज्‍वॉइंट ऑपरेशन में अली खामेनेई की जब मौत हुई, तब वह अपने घर में बने ऑफिस में बैठे हुए थे. तभी मिसाइल आकर गिरी और वे मारे गए.

खामेनेई पर हमले की बड़ी बातें

ईरान पर शनिवार सुबह हमला किया गया था.

सुप्रीम कमांडर खामेनेई की शनिवार सुबह-सुबह मौत हो गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्‍याहू को पता था कि खामेनेई कहां हैं

घर ऑफिस और ईरान के राष्‍ट्रपति भवन के पास हमला किया गया.

इन हमलों में तेहरान स्थित उनका परिसर पूरी तरह से नष्ट हो गया.

फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट शनिवार को जब अमेरिका ने हमला किया तो तेहरान कंपाउंड में जमा हुए सीनियर लीडर हैरान रह गए. इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि उसने तेहरान में कई जगहों को टारगेट किया जहां ईरानी सीनियर अधिकारी और नेता इकट्ठा हुए थे.

चीन की सैटेलाइट तस्वीरें

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सरकारी कंपाउंड में बहुत तबाही हुई. चीन की कंपनी मिजारविजन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें धुआं नजर आ रहा है.हालांकि ईरान बार-बार दावा करता रहा कि खामेनेई सुरक्षित हैं, लेकिन आखिरकार रविवार को खामेनेई की मौत की बात कबूल ही ली.