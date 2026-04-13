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पहले से बंद होर्मुज की नाकेबंदी से ट्रंप को क्या हासिल होगा, क्या होगा तेल के दामों पर असर?

Why Trump Block Hormuz: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं. पहले उन्होंने ईरान से बार-बार कहा है कि इसे बिना किसी शर्त के फिर से खोला जाना चाहिए. ट्रंप ने ये यूटर्न क्यों लिया है?

Published date india.com Published: April 13, 2026 7:06 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
पहले से बंद होर्मुज की नाकेबंदी से ट्रंप को क्या हासिल होगा, क्या होगा तेल के दामों पर असर?
(photo credit AI, for representation only)

Why Trump Block Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वह सोमवार से होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर देंगे. पहले से ईरान ने होर्मुज को बंद करके रखा है. ऐसे में समझते हैं कि ट्रंप इस संकरे समुद्री रास्ते की अमेरिकी नाकेबंदी से क्या हासिल करना चाहते हैं.

किसी न किसी मोड़ पर हासिल कर लेंगे लक्ष्य: ट्रंप

ट्रंप ने रविवार सुबह ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करके अपनी रणनीति को समझाने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा, अमेरिका की नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी और सभी जहाजों को रोकने यानी ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी. किसी न किसी मोड़ पर, हम ‘सभी को अंदर आने की अनुमति, सभी को बाहर जाने की अनुमति’ वाले आधार पर पहुंच जाएंगे.

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अभी होर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी रूप से यह जलडमरूमध्य बंद नहीं है. ईरान कुछ टैंकरों को वहां से गुज़रने की अनुमति दे रहा है, जिसके बदले में वह प्रति जहाज 2 मिलियन डॉलर तक का टोल ले रहा है.

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अपना तेल बेच रहा ईरान

ईरान युद्ध के दौरान भी अपने खुद के तेल को होर्मुज के रास्ते बेच रहा है. डेटा और एनालिटिक्स फर्म केप्लर (Kpler) के अनुसार, ईरान मार्च तक औसतन 1.85 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन निर्यात करने में सफल रहा.

ट्रंप ने युद्ध के दौरान ही ट्रंप ने ईरान को अपना तेल बेचने की छूट दी ताकि तेल की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके. इसके बाद ईरान अपनी बिक्री से खूब मुनाफा कमा रहा था. वह अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड की कीमत से कई डॉलर ज़्यादा प्रीमियम पर बेच रहा था.

होर्मुज बंद होने से ईरान की आय रुकेगी

इस जलडमरूमध्य को बंद करके, ट्रंप ईरान की सरकार और युद्ध के लिए मिलने वाले धन के प्रमुख स्रोत को काट सकते हैं. इसका एक नकारत्मक असर भी है. अगर होर्मुज से ईरान का तेल भी नहीं गुजरेगा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं. यानी, ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए ईरान पर अपना दबाव ज्यादा बढ़ाने के लिए तेल और गैस की कीमतों को और भी ऊंचा करने का जोखिम उठा रहे हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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