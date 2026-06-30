व्हाट्सऐप करने जा रहा बड़े बदलाव, बिना फोन नंबर चैट होगी संभव, जानें यूजर नेम में क्या होने जा रहा चेंज

WhatsApp: व्हाट्सऐप ने यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा देना शुरू कर दिया है. यह फीचर सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग होने वाला है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 30, 2026, 7:18 AM IST
व्हाट्सऐप करने जा रहा बड़े बदलाव, बिना फोन नंबर चैट होगी संभव, जानें यूजर नेम में क्या होने जा रहा चेंज
इस साल के आखिर में व्हाट्सऐप फीचर लॉन्च करेगा. (photo credit, IANS)

  • यूजर्स बिना फोन नंबर के चैट कर सकेंगे
  • यूज़रनेम रिजर्व करने की सुविधा शुरू
  • इस साल के आखिर में व्हाट्सऐप करेगा फीचर लॉन्च
  • बदलाव यूजर की प्राइवेसी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं

WhatsApp: व्हाट्सऐप के यूजर जल्द बिना फोन नंबर के चैट कर सकेंगे. इस साल के आखिर में ऐप अपडेट लॉन्च करने के बाद ये बदलाव होंगे. यूजर्स को यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है. व्हाट्सऐप ने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में इन बदलाव की घोषणा की है.

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व्हाट्सऐप क्यों कर रहा ये बदलाव?

यह घोषणा, जो यूजर्स को अपना फोन नंबर बताए बिना बातचीत करने की सुविधा देती है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सबसे अहम प्राइवेसी-फोकस्ड बदलावों में से एक है.

मैसेज करते ही फोन नंबर की जगह लेगा यूजर नेम

कंपनी ने कहा कि यूजर्स अब एक ऑप्शनल यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं, जो किसी को पहली बार मैसेज करते समय उनके फोन नंबर की जगह ले लेगा, बशर्ते यह फीचर चालू होय आने वाले महीनों में इसे धीरे-धीरे रोल आउट किया जाएगा. ऐप ने दुनिया भर में फीचर लॉन्च होने से पहले यूजर्स को एक यूनिक हैंडल सुरक्षित करने का मौका देना शुरू कर दिया है.

यूजरनेम कैसे काम करेंगे?

मेटा के अनुसार, यूजर्स ऐप के लेटेस्ट वर्शन पर अपडेट करके और Settings > Account > Username पर जाकर यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं. जिस देश में यह फीचर उपलब्ध हो जाएगा, तो कंपनी यूजर्स को सूचित करेगी.

सोशल मीडिया से कैसे अलग होगा फीचर?

व्हाट्सऐप ने कहा है कि वह सोशल मीडिया साइट्स की तरह कोई सर्च करने लायक यूजरनेम डायरेक्टरी लॉन्च नहीं करेगा. सिर्फ वही लोग उनसे संपर्क कर पाएंगे जिन्हें उनका सही यूज़रनेम पता होगा. इस डिजाइन का मकसद अनचाहे स्पैम और बिना मांगे आने वाले मैसेज को कम करना है.

एक ऑप्शनल यूज़रनेम

WhatsApp एक ऑप्शनल यूज़रनेम की (key) भी ला रहा है, जिसे यूजर्स ज़्यादा सुरक्षा के लिए अलग से शेयर कर सकते हैं. यह अतिरिक्त वेरिफिकेशन यूज़र्स को यह कंट्रोल करने में मदद करेगा कि कौन उनके यूज़रनेम का इस्तेमाल करके बातचीत शुरू कर सकता है.

मनपसंद नाम पाने का बेहतर मौका

लोगों को उनके मनपसंद नाम पाने का बेहतर मौका देने के लिए, व्हाट्सऐप आधिकारिक लॉन्च से पहले ही रिजर्वेशन शुरू कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में इसके तीन अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं. अगर यूज़र्स को कोई उपलब्ध हैंडल खोजने में परेशानी होती है, तो व्हाट्सऐप अनोखे विकल्प सुझाने के लिए एक इन-बिल्ट यूजरनेम जनरेटर देगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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