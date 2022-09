बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन पलों को याद किया जब उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी, इस विषय पर चर्चा करने से पहले शेख हसीना भावुक हो गईं. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि परिवार पर हुए हमले के चलते उन्हें नाम बदलकर दिल्ली में रहना पड़ा था. उन्होंने बताया कि वह दिल्ली के पंडारा रोड के पास कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों के साथ रहीं. अपने पिता के हत्यारों से बचने के लिए नाम बदलकर रहना पड़ा था.Also Read - दादी ने कहा था-संदेह हो तो डर नहीं, प्यार को चुनो, तमिलनाडु की सुभिक्षा ने बांग्लादेश की टीना से रचाई शादी

#WATCH | Bangladesh PM Sheikh Hasina recounts memories of when her family was assassinated and her life in Delhi under a changed name during the late 1970s pic.twitter.com/5xag64ndQa

— ANI (@ANI) September 4, 2022