जब अमेरिका पर था फ्रांस का राज... वर्चस्व को लेकर 2556 दिनों तक चली खूनी जंग, जानें फिर किन शर्तों पर हुई दोनों में संधि
10 फरवरी 1763 को हुई पेरिस की संधि ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था. 2556 दिनों, 7 साल तक चले इस भीषण युद्ध के बाद फ्रांस को अमेरिका से अपने पैर समेटने पड़े और ब्रिटेन एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा.
आज हम जिस अमेरिका को जानते हैं, 18वीं सदी में वहां ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच साम्राज्य विस्तार की भीषण होड़ मची थी. 1750 के दशक में ओहियो नदी घाटी पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद एक ऐसे युद्ध में बदल गया, जिसने तीन महाद्वीपों अमेरिका, यूरोप और भारत की धरती को लहूलुहान कर दिया.
क्यों कहा गया सप्तवर्षीय युद्ध?
यह युद्ध आधिकारिक रूप से 1756 से 1763 तक चला, जिसे इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध (Seven Years’ War) के नाम से जाना जाता है. अमेरिका में इसे फ्रेंच और इंडियन वॉर भी कहा गया, क्योंकि स्थानीय मूल अमेरिकियों (Native Americans) ने ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस का साथ दिया था. युद्ध के शुरुआती सालों में ब्रिटिश सेना को फ्रांस और उनके सहयोगियों के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन 1757 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट (सीनियर) ने पासा पलट दिया. उन्होंने नई रणनीति के तहत प्रशिया को फंड दिया और उत्तरी अमेरिका में सेना व संसाधनों की भारी सप्लाई भेजकर फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया.
जब दुनिया ने पहली बार देखा स्टीमबोट, 96 घंटे की दूरी को डेढ़ दिन में पूरा कर सबको दिया चौंका, मात्र इतने को मिला सवारी का मौका
हर मोर्चे पर पस्त हुआ फ्रांस
ब्रिटेन ने इस युद्ध को केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रखा. 1760 तक फ्रांसीसियों को कनाडा से बाहर खदेड़ दिया गया. वहीं सुदूर पूर्व में, भारत की धरती पर भी ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म कर दिया. स्पेन ने फ्रांस की मदद की कोशिश की, लेकिन वह भी अंग्रेजों की समुद्री ताकत के आगे टिक नहीं पाया.
10 फरवरी 1763 का ऐतिहासिक दिन
10 फरवरी 1763 को ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौते के साथ ही फ्रांस का अमेरिकी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया. इस संधि की शर्तों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का कद सबसे ऊंचा कर दिया. फ्रांस ने कनाडा पर अपना सारा दावा छोड़ दिया और लुइसियाना का हिस्सा स्पेन को सौंप दिया. ब्रिटेन को स्पेनिश फ्लोरिडा, ऊपरी कनाडा और फ्रांस के कई विदेशी क्षेत्र प्राप्त हुए. स्पेन को युद्ध के नुकसान के बदले कुछ हिस्से मिले, लेकिन ब्रिटिश वर्चस्व कायम रहा.
पेरिस की संधि ने समुद्र और जमीन दोनों पर ब्रिटेन को निर्विवाद विजेता बना दिया. उत्तर और दक्षिण से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हटाकर ब्रिटेन ने अपने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को सुरक्षित और मजबूत किया. यही वह समय था जब ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचना शुरू हुआ. पेरिस की संधि में मिली अपमानजनक हार को फ्रांस भूला नहीं था. 15 साल बाद, जब अमेरिका में ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम (American Revolution) छिड़ा, तो फ्रांस ने अपनी पुरानी कड़वाहट का बदला लिया. फ्रांस ने अमेरिकी देशभक्तों की मदद की, जिससे अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ.
