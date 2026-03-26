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लॉन्च के वक्त, बीच हवा में या गिरते वक्त, कब मिसाइल को मार गिराना होता है सबसे आसान, ईरान युद्ध ने क्या सिखाया?
Iran War: चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो बूस्ट, मिडकोर्स और टर्मिनल स्टेज को ट्रैक कर सके.
Iran War: ईरान युद्ध पर चीन भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. चीन के सैन्य वैज्ञानिक भी यह समझते कि कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध से चीन क्या सीख सकता है और कैसे चीन के डिफेंस सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है. ईरान युद्ध पर एक हालिया शोध ने मिसाइलों को लेकर कई रोमांचक जानकारी दी है.
पहले ही स्टेज पर कर दें हमला
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी डिफेंस जर्नल में नए एनालिसिस में कहा गया है कि चीन को बूस्ट स्टेज को टारगेट करना चाहिए, जब बैलिस्टिक मिसाइलें धीमी होती हैं, उनमें मैनूवरेबिलिटी की कमी होती है और वे बहुत ज्यादा हीट सिग्नेचर छोड़ती हैं.
चीन को कितने तरह के खतरे
चीनी मिलिट्री मैगजीन ने कहा है कि बीजिंग को वाशिंगटन और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ-साथ ताइवान और भारत से मिसाइल का खतरा बढ़ रहा है.
क्या करे चीन
विशेषज्ञों ने चीन को चेतावनी दी है कि PLA के मौजूदा जमीन और समुद्र पर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी नहीं हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को एक एयर-बेस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम डेवलप करना चाहिए.
मिसाइल में हवा में और गिरते समय मारना मुश्किल
डिफेंस रिव्यू जर्नल के मार्च इश्यू में एक एनालिसिस के अनुसार, मिडिल ईस्ट में युद्ध, खासकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चुनौतियां सामने आ रही हैं. मिसाइलों को मिडकोर्स (बीच हवा में) और टर्मिनल-फेज (गिरते समय) रोकना मुश्किल हो रहा है. जबकि मौजूदा तकनीकें इसी पर आधारित हैं.
मिसाइल लॉन्च पैड के करीब नष्ट करना आसान
सुझाव दिया गया कि बूस्ट या एसेंट-फेज इंटरसेप्शन अब जरूरी है. आर्टिकल में एयर-लॉन्च मिसाइल इंटरसेप्टर से लैस फाइटर और/या ड्रोन तैनात करने का सुझाव दिया गया. इससे वे दुश्मन की संभावित मिसाइल साइट्स तक पहुंच सकेंगे और लॉन्च के तुरंत बाद बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार कर सकेंगे.
बड़ी बातें
- बूस्ट स्टेज पर, बैलिस्टिक मिसाइलें ज्यादा धीरे चलती हैं
- शुरुआत में मिसाइलों के मुड़ने की क्षमता कम होती है
- पहले स्टेज में मिसाइलें तेज इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर निकालती हैं
- यहां इंटरसेप्टर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.
दुश्मन के इलाके में ही गिरेगा मलबा
एनालिसिस में कहा गया है कि अगर उन्हें सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाता है, तो कोई भी मलबा या खतरनाक पेलोड बचाव करने वाले पक्ष के इलाके के बजाय लॉन्च एरिया पर या उसके पास गिरेगा, जिससे कोलेटरल डैमेज कम से कम होगा.
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