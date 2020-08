Coronavirus Latest News: दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस (COVID-19) कहर बरपा रहा है. दुनियाभर में इस जानलेवा वायरस से 7 लाख 93 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2.26 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी ‘दो साल के भीतर’ खत्म हो सकती है. Also Read - Covid-19 in Bihar: एक दिन में कोरोना के करीब 2500 नए मामले, अब तक 1.17 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि यह महामारी दो साल के भीतर खत्म हो सकती है. हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनियाभर के देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन (Covid Vaccine) बनने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO प्रमुख ने उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी 1918 के ‘स्पेनिश फ्लू’ की तुलना में कम समय तक रहेगी. Also Read - MP के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव, अब तक CM समेत कैबिनेट के 7 सदस्‍य हो चुके संक्रमित

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि यह महामारी दो साल से भी कम समय में समाप्त हो जाएगी. लेकिन इसके लिए हम सबको मिलजुलकर प्रयास करना होगा. आज की परिस्थिति में अब ज्यादा तकनीक और कनेक्टिविटी के कारण वायरस के पास फैलने का पूरा मौका है. यह तेजी से फैल सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं.’ Also Read - दिल्ली में ट्रायल के आधार पर सोमवार से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, SOP जारी

इस बीच देश में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया. मरीजों के ठीक होने की दर 74 प्रतिशत से अधिक है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल 29,05,823 मामले हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में 983 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 54,849 हो गई है. संक्रमण से मृत्यु दर गिरकर 1.89 प्रतिशत हो गई है और मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 74.30 प्रतिशत पहुंच गई.

आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 6,92,028 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो अब तक आए कुल मामलों का 23.82 प्रतिशत है. भारत में कोविड-19 के मामले सात अगस्त को 20 लाख के पार पहुंच गए थे.

(इनपुट: भाषा)