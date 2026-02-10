  • Hindi
ब्रह्मांड में कहां छिपे हैं एलियन? ये दो गैस बता सकती लोकेशन

Alien: एलियन की खोज कर रहे वैज्ञानिक अक्सर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर पानी तलाशते हैं. पर अब एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप का कहना है कि ये तरीका गलत है.

(photo credit AI, for representation only)

Alien: धरती के बाहर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिक पानी को एक खास इंडिकेटर मानते हैं. लेकिन अब विशेषज्ञों के एक ग्रुप का कहना है कि पानी से भरपूर ग्रहों पर जीवन की तलाश करना समय की बर्बादी हो सकती है. उनका कहना है कि वैज्ञानिकों को अपने टेलिस्कोप उन दुनियाओं की ओर लगाने चाहिए जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से भरी हों.

क्यों करनी चाहिए इन दो गैसों की तलाश

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि हम जानते हैं, जीवन इन दो एलिमेंट्स के बिना नहीं बन सकता भले ही बहुत सारा पानी हो. DNA और RNA बनाने के लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है, जो सभी तरह के जीवों में जेनेटिक जानकारी को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं. वहीं नाइट्रोजन प्रोटीन का एक जरूरी हिस्सा है, जो सेल्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इसका मतलब है कि जीवन सिर्फ ‘केमिकल गोल्डीलॉक्स जोन’ के अंदर की दुनियाओं में ही बन सकता है, जहां चट्टानी मेंटल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सही मात्रा होती है.

(photo credit AI, for representation only)

क्या कहते हैं शोधकर्ता

ETH ज्यूरिख के लीड लेखक डॉ. क्रेग वॉल्टन ने बताया कि हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा ग्रह हो जो समुद्र और सूखी जमीन के साथ बहुत अच्छा दिखे, लेकिन वहां जीवन नहीं है और कभी नहीं होगा क्योंकि जिन दूसरे एलिमेंट्स की आपको ज़रूरत है, वे लगभग नदारद हैं.

हालांकि कोई भी जीवन लिक्विड पानी और ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसे ग्रहों की तलाश करना जिनमें ये चीजें हों, गुमराह करने वाला हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ग्रह के बनने के समय उसका ‘ऑक्सीजन बैलेंस’ तय करता है कि जीवन के लिए कितना फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मौजूद रहेगा.

ज्यादा ऑक्सीजन हो या कम, जीवन नहीं होगा संभव

अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, तो फॉस्फोरस मेंटल में लॉक हो जाता है जबकि नाइट्रोजन बाहर निकलकर एटमॉस्फियर में चला जाता है और आखिरकार स्पेस में खो जाता है. दूसरी ओर, अगर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो फॉस्फोरस दूसरे भारी एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाता है और कोर में चला जाता है, जहां इसका इस्तेमाल जीवन शुरू करने के लिए नहीं किया जा सकता.

