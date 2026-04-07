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Where Is Mojtaba Khamenei Us And Israeli Intelligence Agencies Major Claims He Unable To Run Iran

कहां हैं मोजतबा खामेनेई? अमेरिका-इजरायल की खुफिया एजेंसियों का नया दावा, सेहत के बारे में भी मिला अहम सुराग

Mojtaba Khamenei: अमेरिका और इजरायल के खुफिया सूत्रों का कहना है कि मोजतबा खामेनेई बेहोश हैं. उनकी इलाज कोम शहर में किया जा रहा है. उनकी स्थिति नाजुक है.

Mojtaba Khamenei: अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के 39 दिन बाद भी उनके बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. उनकी सेहत, जीवन को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हैं. इस बीच मोजतबा खामेनेई को लेकर अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने नया दावा किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ‘बेहोश’ हैं और फिलहाल देश चलाने में असमर्थ हैं.

पवित्र शहर कोम में चल रहा इलाज

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक नए इंटेलिजेंस मेमो से पता चल रहा है कि मोजतबा खामेनेई का इलाज पवित्र शहर कोम में एक ‘गंभीर’ मेडिकल स्थिति के लिए किया जा रहा है.

यह नया राजनयिक मेमो, खाड़ी सहयोगियों के साथ भी साझा किया गया है. वहीं ‘द टाइम्स’ ने भी इसे देखने की बात कही है. यह संकेत देता है कि मोजतबा की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक नाजुक है. सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका की ओर से ईरान के भीतर उनके ठिकाने के बारे में जानकारी सार्वजनिक की गई है. यह माना जा रहा है कि अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस के पास यह जानकारी कुछ समय से मौजूद थी.

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कोम कितना अहम

कोम को देश की धार्मिक राजधानी माना जाता है, और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अली खामेनेई का शव भी वहीं है, जिसे दफनाने की तैयारी चल रही है. शहर में ‘एक बड़ा मकबरा बनाने’ का काम चल रहा है, जिसमें ‘एक से ज़्यादा कब्रों’ के लिए जगह होगी. परिवार के सदस्यों को भी दिवंगत सुप्रीम लीडर के साथ दफनाया जा सकता है. अली खामेनेई के लिए राजकीय अंतिम संस्कार पहले ही टाल दिया गया था, और शासन ने इसके पीछे ‘अभूतपूर्व भीड़ जुटने की आशंका’ को वजह बताया था.

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क्या लिखा है मेमो में

इसमें लिखा है, मोजतबा खामेनेई का इलाज कोम में एक गंभीर स्थिति में किया जा रहा है, और वह शासन की ओर से लिए जाने वाले किसी भी निर्णय में शामिल होने में असमर्थ हैं.

कई चीजें स्पष्ट नहीं

यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह युद्ध के पहले दिन घायल होने के बाद से ही लगातार बेहोश हैं, या उन्हें बाद में कोई और चोट लगी है. नए लीडर अपने पिता के कंपाउंड में ही थे, जब युद्ध की शुरुआत में उस पर हमला हुआ था.

ईरान ने कहा कि जिस हमले में मोजतबा के पिता, उनकी मां, पत्नी और एक बेटे की जान गई थी, उसी हमले में उनके पैर में ‘मामूली’ चोट लगी थी. हालांकि, यह जानकारी नहीं दी गई कि क्यों वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. सत्ता संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई के नाम से दो बयान जारी किए गए हैं, लेकिन दोनों ही बयान सरकारी टेलीविजन पर एंकरों की ओर से ही पढ़े गए थे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वह ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब सुप्रीम लीडर से नहीं है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तेहरान में अपने पिता के परिसर पर हुए हमलों के दौरान, मोजतबा खामेनेई हमले से ठीक पहले बाहर निकल जाने की वजह से मौत से बाल-बाल बच गए. विपक्षी समूहों ने पहले भी दावा किया है कि खामेनेई कोमा में हैं, और अब तक इस दावे को गलत साबित करने वाला कोई सबूत सामने नहीं आया है.

शासन के प्रोटोकॉल प्रमुख मज़ाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (के कमांडरों को बताया कि मोजतबा खामेनेई के पैर में चोट लगी है. एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया है. खुदा की मर्जी थी कि मोजतबा किसी काम से आंगन में जाएं और फिर वापस लौटें.