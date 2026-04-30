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Where Was India During The Age Of Dinosaurs Its Know 320 Million Year Old Location Of Your Nation

डायनासोर युग में कहां था India? 32 करोड़ साल पुरानी लोकेशन हिला देगी आपका दिमाग

Earth Geological History: 'पैलियोलैटिट्यूड' टूल पहली बार नहीं है जब भूवैज्ञानिकों ने धरती के जटिल विकास का मॉडल बनाने की कोशिश की है, लेकिन यह अब तक का सबसे विस्तृत मॉडल है. भविष्य में, शोधकर्ताओं की योजना अपने मॉडल का विस्तार करके इसे 550 मिलियन साल पहले, कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जीवन की शुरुआत तक ले जाने की है.

Earth Geological History: हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट खिसकती है जिससे महाद्वीपों की लोकेशन बेहद धीमी रफ्तार से ही सही पर बदलती रहती है. अब शोधकर्ताओं ने एक नया टूल बनाया है, जो दिखाता है कि पिछले 320 मिलियन सालों में धरती के महाद्वीप कैसे बदले हैं.

यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह खोज की है. इस टूल का नाम ‘पैलियोलैटिट्यूड’ है, और यह ‘यूट्रेक्ट पैलियोजियोलॉजी मॉडल’ पर आधारित है. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे जटिल और विस्तृत नक्शा है.

जान सकते हैं डायनासोर युग में अपने देश की लोकेशन

इस टूल का उपयोग करने ये जाना जा सकता है कि डायनासोर युग से आज तक आपके देश की लोकेशन कैसे बदली है. टूल पर एक नक्शा नजर आता है. बस कोई भी जगह चुनें, और हज़ारों साल पीछे जाकर देखें कि प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट ‘पेंजिया’ से लेकर अब तक का उसका सफर कैसा रहा है.

नक्शे पर एक पिन लगाने के बाद, आपको एक ग्राफ दिखेगा जो दिखाता है कि उस जगह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट पिछले 320 मिलियन सालों में कैसे हिली है. इससे पता चलता है कि बहुत पुराने समय में अलग-अलग समय पर वह टेक्टोनिक प्लेट किस अक्षांश (latitude) पर रही होगी.

भारत में सबसे ज्यादा बदलाव

उदाहरण के लिए, पेलियो अक्षांश मैप दिखाता है कि पिछले 320 मिलियन सालों में किसी भी दूसरे इलाके के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं.

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अपने इतिहास के ज्यादातर समय में, भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा लगभग 60°S पर था, जो आज के हिसाब से इसे अंटार्कटिका के ठीक बगल में रखता. लेकिन 65 से 45 मिलियन साल पहले के बीच, यह इलाका हर साल लगभग 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर तेजी से बढ़ने लगा, जिसे प्रोफ़ेसर वैन हिंसबर्गेन ‘एक भूविज्ञानी के लिए रॉकेट की रफ्तार’ कहते हैं.

लंदन और श्रीलंका का उदाहरण

उदाहरण के लिए, लंदन के नीचे की चट्टानें 320 मिलियन साल पहले 6°S पर रही होंगी, जिसका मतलब है कि यूके की राजधानी उस समय भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में थी. वहीं, उप-उष्णकटिबंधीय श्रीलंका कभी आज के अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में रहा होगा.

क्या बोले शोधकर्ता

मुख्य लेखक प्रोफेसर डौवे वैन हिंसबर्गन कहते हैं, इंग्लैंड और नीदरलैंड में मिली लगभग 250 मिलियन साल पुरानी ‘ट्रायसिक’ चट्टानें हमें बताती हैं कि हम उस समय एक रेगिस्तानी माहौल में थे, और वहां उथले, उष्णकटिबंधीय समुद्र थे यानी, आज के अरब और फ़ारस की खाड़ी जैसा ही मौसम था.