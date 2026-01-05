  • Hindi
US-Venezuela Tension: कोलंबिया, ​​मेक्सिको या ईरान... मादुरो की गिरफ्तारी से कौन सबसे ज्यादा परेशान? कहां लगेगा अगला निशाना

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों से पता चलता है कि दुनिया में कहीं और भी जल्द ही ज्यादा सख्त विदेशी दखल हो सकता है. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई देशों में डर का माहौल बना हुआ है.

US-Venezuela Tension: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की आक्रामक टिप्पणियों ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रह सकती. मादुरो की गिरफ्तारी को अमेरिका की सख्त विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है. इस गिरफ्तारी के बाद कोलंबिया, मैक्सिको, ईरान और लैटिन अमेरिका के कई देशों में बेचैनी बढ़ गई है. सवाल उठने लगे हैं कि अगला निशाना कौन हो सकता है और क्या दुनिया एक नए दौर के खुले विदेशी दखल की ओर बढ़ रही है.

लेकिन कोलंबिया में कोई भी एक्शन वेनेजुएला से बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के कोलंबियाई सेना के साथ अच्छे और मजबूत कामकाजी संबंध हैं. स्काई न्यूज की सीनियर फॉरेन प्रोड्यूसर डोमिनिक वैन हीर्डन का कहना है कि मिस्टर ट्रंप की मिस्टर पेट्रो के बारे में टिप्पणियां असल में कोलंबिया में होने वाले चुनावों के बारे में हो सकती हैं. मिस्टर पेट्रो संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि ज्यादा दक्षिणपंथी उम्मीदवार को वोट मिलेंगे. उनका एनालिसिस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

क्यूबा ‘पूरी तरह खत्म’

वेनेजुएला (और रूस) के सहयोगी क्यूबा में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं, जो 1959 की क्रांति के बाद से अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है. ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है और वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद अब यह और नीचे जाएगी, जिन्होंने देश को सब्सिडी वाला तेल दिया था. ट्रंप ने क्यूबा के बारे में कहा, ‘क्यूबा नीचे जा रहा है. यह पूरी तरह खत्म होने वाला है.’

मेक्सिको को सलाह

USA की दक्षिणी सीमा पर मेक्सिको भी है. वेनेजुएला पर हमले के बाद मिस्टर ट्रंप की टिप्पणियों को वहां भी संभावित मिलिट्री कार्रवाई के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘आपको मेक्सिको के साथ कुछ करना होगा.’ उन्होंने तर्क दिया कि ‘मेक्सिको को अपना काम ठीक से करना होगा और ड्रग्स की तस्करी से लड़ने में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.’ मिस्टर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेक्सिको को कई बार अमेरिकी सैनिक देने की पेशकश की है, लेकिन दावा किया कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ‘चिंतित हैं, वह थोड़ी डरी हुई हैं.’

ग्रीनलैंड सुर्खियों में बना हुआ है

ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने बार-बार ऐसी टिप्पणियां की हैं कि यह अमेरिकी इलाका बन सकता है शायद जबरदस्ती. रविवार को पब्लिश एक इंटरव्यू में मिस्टर ट्रंप ने द अटलांटिक मैगजीन से कहा, ‘हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, बिल्कुल.’ ‘हमें यह डिफेंस के लिए चाहिए और वेनेजुएला और कोलंबिया के उलट, यह बर्फीला, खनिजों से भरपूर इलाका एक NATO सदस्य.’

