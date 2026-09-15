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OMG! 150 साल की उम्र में होती है जवान, आखिर कैसे 427 साल जिंदा रहती है ये मछली

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इंसानों से कई गुना ज्यादा उम्र तक जीते हैं. मगर एक प्रजाति की मछली की उम्र के अनुमान ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. नई रिसर्च के मुताबिक ये मछली 427 साल तक जीवित रह सकती है. यानी जिस उम्र तक इंसान की कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, उस उम्र में भी यह मछली जिंदा रह सकती है. इसे इसलिए ‘लिविंग डायनासोर’ यानी जीवित डायनासोर भी कहा जाता है.

Written by: Ikramuddin
Updated: September 15, 2026, 4:31 PM IST
OMG! 150 साल की उम्र में होती है जवान, आखिर कैसे 427 साल जिंदा रहती है ये मछली

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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