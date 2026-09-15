Which Fish Can Live Up To 427 Years Lake Sturgeon Worlds Longest Lived Fish Kon Si Machhli 427 Sal Tak Jinda Rehati Hai Jawab Hila Dega
OMG! 150 साल की उम्र में होती है जवान, आखिर कैसे 427 साल जिंदा रहती है ये मछली
दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इंसानों से कई गुना ज्यादा उम्र तक जीते हैं. मगर एक प्रजाति की मछली की उम्र के अनुमान ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. नई रिसर्च के मुताबिक ये मछली 427 साल तक जीवित रह सकती है. यानी जिस उम्र तक इंसान की कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, उस उम्र में भी यह मछली जिंदा रह सकती है. इसे इसलिए ‘लिविंग डायनासोर’ यानी जीवित डायनासोर भी कहा जाता है.