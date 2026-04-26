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हमलावरों के निशाने पर थे राष्ट्रपति ट्रंप! अमेरिकी अधिकारी ने दी व्हाइट हाउस शूटिंग से जुड़ी अहम जानकारी
White House Security: व्हाइट हाउस डिनर में हथियारों के साथ संदिग्ध पकड़ा गया. ऐसे में इस घटना को लेकर अमेरिकी अधिकारी अहम अपडेट दी है.
White House Security: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान एक बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया. एक संदिग्ध शख्स हथियारों के साथ पकड़ा गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने की सोच रहा था. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उसका सीधा निशाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे या नहीं. जांच एजेंसियां अभी हर एंगल से मामले को समझने में लगी हैं.
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है. पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रही हैं. उसके कुछ लिखे हुए नोट्स और जान-पहचान के लोगों से बात की जा रही है. फिलहाल आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिससे केस को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है.
कौन है आरोपी और कैसे पहुंचा यहां
जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम कोल टोमस एलन बताया जा रहा है, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है. उसने अपने हथियार कानूनी तरीके से खरीदे थे. उसके पास एक शॉटगन, एक पिस्टल और कई चाकू मिले. जांच में ये भी सामने आया कि वह ट्रेन से लॉस एंजेलिस से शिकागो और फिर वॉशिंगटन डीसी पहुंचा. इवेंट वाले होटल में उसने एक-दो दिन पहले ही चेक-इन किया था.
ट्रंप ने क्या कहा
इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस तरह की घटनाओं से डरकर अपने कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि वे डिनर में बने रहे और कार्यक्रम को आगे के लिए शेड्यूल किया जाएगा. उनका साफ कहना था कि समाज को ऐसे मामलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए.
आगे क्या होगा
जांच एजेंसियों का मानना है कि इस घटना में फिलहाल कोई दूसरा आरोपी शामिल नहीं है. आरोपी के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज किया जाएगा. उस पर फेडरल अधिकारी पर हमला करने और गोली चलाने जैसे आरोप लग सकते हैं. आने वाले दिनों में उसकी मंशा और प्लान को लेकर और खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.
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