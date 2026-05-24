Hindi World Hindi

White House Indiscriminate Firing Outside Where Was Trump At The Time Of The Shooting Lockdown Has Been Declared In The Area

White House Firing: व्हाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी के वक्त कहां थे ट्रंप, इलाके में लॉकडाउन घोषित

White House shooting: व्हाइट हाउस के बेहद करीब सीक्रेट सर्विस और संदिग्ध के बीच मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगी है. घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रम्प अंदर ही थे, और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल खुद पूरी तरह से स्थिति की जांच कर रहे हैं.

व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा में बड़ी चूक, मुठभेड़ में दो को लगी गोली

FBI Director White House Firing: वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया. एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने खुद इस बात की पुष्टि की है. वहीं, सिक्योरिटी गार्ड से मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगने की खबर है. घटना के बाद पूरे इलाके को लॉकडाउन लगाया गया है.

अंदर ही मौजूद थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

जिस वक्त यह पूरी घटना घटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे. वहीं, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि उनकी एजेंसी मौके पर मौजूद है. वे सीक्रेट सर्विस को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, वे लोगों के साथ साझा करेंगे.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds – we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

व्हाइट हाउस के करीब ताबड़तोड़ फायरिंग

अंधाधुंध फायरिंग व्हाइट हाउस से महज एक ब्लॉक दूर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट के पास हुई. सीक्रेट सर्विस को वहां एक संदिग्ध द्वारा बंदूक चलाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. वहीं, फायरिंग की आवाज सुनते ही व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों को तुरंत प्रेस ब्रीफिंग रूम में सुरक्षित रहने (shelter in place) को कहा गया. सुरक्षा घेरा पूरी तरह पुख्ता होने के बाद शाम करीब 6:45 बजे इस लॉकडाउन को हटाया जा सका.

NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security. The Secret Service hustled press inside. Authorities are… pic.twitter.com/BjVBDcbW1M — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026

दो लोगों को लगी गोली

मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुरक्षा घेरे के पास हुई मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगी है. फिलहाल, गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की पहचान और इस घटना के पीछे की असली वजह का खुलासा होना बाकी है.

Add India.com as a Preferred Source

FBI is on the scene and Secret Service is responding to shots near the White House grounds. The President is currently at the White House. I was in the middle of taping from the White House North Lawn when I heard what sounded like dozens of gunshots fired nearby. We… pic.twitter.com/XFP7QcmSiZ — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026



वहीं, मौके पर मौजूद सीएनएन की रिपोर्टर सेलिना वांग ने बताया कि उन्हें लगातार कई राउंड फायरिंग आवाज सुनने को मिली. उन्होंने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें America की और अन्य ताजा-तरीन खबरें