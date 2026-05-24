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White House Firing: व्हाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी के वक्त कहां थे ट्रंप, इलाके में लॉकडाउन घोषित

White House shooting: व्हाइट हाउस के बेहद करीब सीक्रेट सर्विस और संदिग्ध के बीच मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगी है. घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रम्प अंदर ही थे, और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल खुद पूरी तरह से स्थिति की जांच कर रहे हैं.

Published date india.com Updated: May 24, 2026 6:02 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
White house firing
व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा में बड़ी चूक, मुठभेड़ में दो को लगी गोली

FBI Director White House Firing: वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया. एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने खुद इस बात की पुष्टि की है. वहीं, सिक्योरिटी गार्ड से मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगने की खबर है. घटना के बाद पूरे इलाके को लॉकडाउन लगाया गया है.

अंदर ही मौजूद थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

जिस वक्त यह पूरी घटना घटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे. वहीं, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि उनकी एजेंसी मौके पर मौजूद है. वे सीक्रेट सर्विस को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, वे लोगों के साथ साझा करेंगे.

व्हाइट हाउस के करीब ताबड़तोड़ फायरिंग

अंधाधुंध फायरिंग व्हाइट हाउस से महज एक ब्लॉक दूर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट के पास हुई. सीक्रेट सर्विस को वहां एक संदिग्ध द्वारा बंदूक चलाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. वहीं, फायरिंग की आवाज सुनते ही व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों को तुरंत प्रेस ब्रीफिंग रूम में सुरक्षित रहने (shelter in place) को कहा गया. सुरक्षा घेरा पूरी तरह पुख्ता होने के बाद शाम करीब 6:45 बजे इस लॉकडाउन को हटाया जा सका.

दो लोगों को लगी गोली

मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुरक्षा घेरे के पास हुई मुठभेड़ में दो लोगों को गोली लगी है. फिलहाल, गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की पहचान और इस घटना के पीछे की असली वजह का खुलासा होना बाकी है.

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वहीं, मौके पर मौजूद सीएनएन की रिपोर्टर सेलिना वांग ने बताया कि उन्हें लगातार कई राउंड फायरिंग आवाज सुनने को मिली. उन्होंने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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