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'उसे ईसाइयों से नफरत थी…' - व्हाइट हाउस शूटिंग के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, मैनिफेस्टो ने खोले कई राज
व्हाइट हाउस डिनर के दौरान हुए हमले मामले में एक अपडेट सामने आया है. ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आरोपी ईसाइयों के खिलाफ था और अधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी से आया था.
व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई फायरिंग की घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है. घटना के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमलावर ने एक मैनिफेस्टो लिखा था, जिसमें उसकी सोच और इरादे साफ नजर आते हैं. ट्रंप का कहना है कि उस दस्तावेज में आरोपी की ईसाइयों के प्रति नफरत भी झलकती है. उन्होंने उसे बहुत परेशान और अस्थिर व्यक्ति बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आरोपी के परिवार के लोग पहले ही उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थे और उन्होंने कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी.
हमलावर के निशाने पर थे बड़े अधिकारी?
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावर का असली टारगेट ट्रंप प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारी थे. US अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आरोपी की योजना किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी. जिससे सरकारी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण उसकी यह योजना सफल नहीं हो पाई. इस मामले में अब पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.
सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से टला बड़ा खतरा
इस पूरी घटना में बड़ी भूमिका सुरक्षा एजेंसियों की रही, जिन्होंने बिना देर किए हमलावर को काबू में कर लिया. सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर उसे कार्यक्रम से काफी पहले रोक दिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. अधिकारियों का कहना है कि अगर थोड़ी भी चूक होती, तो हालात काफी गंभीर हो सकते थे. इस घटना के बाद, अमेरिका में बड़े आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.
मामले में जांच जारी, कई और खुलासों की उम्मीद
फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी था. साथ ही उसके मैनिफेस्टो की पूरी जांच की जा रही है, ताकि उसकी सोच और योजना को बेहतर तरीके से समझा जा सके. इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा कितनी जरूरी होती है और थोड़ी सी लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है.
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