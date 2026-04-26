By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
White House Shooting: कौन था हमलावर, कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने बचाई ट्रंप-मेलानिया की जान? वीडियो और तस्वीरों के जरिए जानिए हर सवाल का जवाब
White House Shooting: हमलावर की फायरिंग से लेकर डिनर रूम के भीतर के कई तस्वीर और वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि हमला कितना भयानक था.
White House Shooting: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान शनिवार रात हिल्टन होटल में हुई गोलाबारी के बाद दहशत फैल गई. सुरक्षा एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया. वहां मौजूद सैकड़ों मेहमानों ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई है. इस घटना के कई तस्वीर और वीडियो सामने आ चुके हैं.
मेलानिया ट्रंप का रिएक्शन वायरल
एक वीडियो में देखा जा सकता है कि डिनर हॉल में गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद लोगों में भगदड़ होती है. इसे देखकर मेलानिया ट्रंप अवाक रह जाती हैं. मेलानिया का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है.
व्हाइट हाउस करस्पॉन्डन्ट्स डिनर कार्यक्रमात गोळीबार झाल्याचे वृत्त आल्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यांनी घाईघाईने तिथून बाहेर
— Shekhar (@Shekharcoool5) April 26, 2026
सुरक्षा कर्मियों ने महज कुछ सेकेंड में किया रिएक्ट
एक अन्य वीडियो में सुरक्षाकर्मी डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकालते देखे जा सकते हैं. वहीं सुरक्षाकर्मियों ने जेडी वेंस को भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents’ Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/Z2nDjWzWW0
— ANI (@ANI) April 26, 2026
हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है
हमलावर की पहचान टॉमस एलन के रूप में हुई है. वह कैलिफोर्निया का रहे वाला है और उसकी उम्र 31 साल है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच रखा है और वह पेट के बल लेटा हुआ है. एक अन्य वीडियो हमलावर फायरिंग करता हुआ और दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि हमलावर बालरूम के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था. उसे दरवाजे पर ही दबोच लिया गया. इस घटना में एक सुरक्षा अधिकारी घायल भी हुआ है.
⚡️ویدیوی منتشر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا از تیراندازی شنبهشب در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید pic.twitter.com/tCUO3YQBN4
— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) April 26, 2026
US President Donald Trump posted this photo on Truth Social of the accused shooter at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, DC. pic.twitter.com/iQrzbci9QQ
— ANI (@ANI) April 26, 2026
लोग छिप गए टेबल के नीचे
कई तस्वीरों में लोग बालरूम के भीतर टेबल के नीचे छिपे देखे जा सकते हैं. मेज पर सामान बिखरा हुआ था. लोगों के चेहरे पर भी दहशत साफ नजर आ रही है.
Trump praises Secret Service after shooter apprehended at White House Correspondents’ Dinner
Read @ANI Story | https://t.co/O3qB5TFjyE#DonaldTrump #WhiteHouse #shooter pic.twitter.com/FayPvQE8mN
— ANI Digital (@ani_digital) April 26, 2026
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें