White House Shooting: कौन था हमलावर, कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने बचाई ट्रंप-मेलानिया की जान? वीडियो और तस्वीरों के जरिए जानिए हर सवाल का जवाब

White House Shooting: हमलावर की फायरिंग से लेकर डिनर रूम के भीतर के कई तस्वीर और वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि हमला कितना भयानक था.

Published date india.com Updated: April 26, 2026 9:17 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
White House Shooting: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान शनिवार रात हिल्टन होटल में हुई गोलाबारी के बाद दहशत फैल गई. सुरक्षा एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया. वहां मौजूद सैकड़ों मेहमानों ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई है. इस घटना के कई तस्वीर और वीडियो सामने आ चुके हैं.

मेलानिया ट्रंप का रिएक्शन वायरल

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि डिनर हॉल में गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद लोगों में भगदड़ होती है. इसे देखकर मेलानिया ट्रंप अवाक रह जाती हैं. मेलानिया का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है.

सुरक्षा कर्मियों ने महज कुछ सेकेंड में किया रिएक्ट

एक अन्य वीडियो में सुरक्षाकर्मी डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकालते देखे जा सकते हैं. वहीं सुरक्षाकर्मियों ने जेडी वेंस को भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया.

हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है

हमलावर की पहचान टॉमस एलन के रूप में हुई है. वह कैलिफोर्निया का रहे वाला है और उसकी उम्र 31 साल है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच रखा है और वह पेट के बल लेटा हुआ है. एक अन्य वीडियो हमलावर फायरिंग करता हुआ और दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि हमलावर बालरूम के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था. उसे दरवाजे पर ही दबोच लिया गया. इस घटना में एक सुरक्षा अधिकारी घायल भी हुआ है.

लोग छिप गए टेबल के नीचे

कई तस्वीरों में लोग बालरूम के भीतर टेबल के नीचे छिपे देखे जा सकते हैं. मेज पर सामान बिखरा हुआ था. लोगों के चेहरे पर भी दहशत साफ नजर आ रही है.


Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं

