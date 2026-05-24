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White House Shooting Who Was The Attacker Nasire Best Believed He Was Jesus Photo Surfaces

White House shooting: कौन था हमलावर, जो खुद को समझता था जीसस, सामने आई तस्वीर

Who Was Attacker: शनिवार शाम को गोली चलाने वाले एक आदमी को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोली मार दी. इस घटना के बाद इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है. अधिकारियों ने यह भी कन्फर्म किया कि एक राहगीर को गोली लगी थी.

(photo credit ANI and Social Media, for representation only)

Who Was Attacker: व्हाइट हाउस के पास एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर एक संदिग्ध हमलावर ने फायरिंग की, जिसके बाद उसे अमेरिकी खुफिया विभाग के एजेंट ने गोली मार दी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया है.

कौन था हमलावर

द न्यूयॉर्क पोस्ट ने कोर्ट रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि संदिग्ध, जिसकी पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है, उसे लगता था कि वह जीसस है. उसकी उम्र 21 साल थी. खबर है कि वह अधिकारियों को जानता था, उसे इमोशनली डिस्टर्ब बताया गया था, और उसे पहले भी उस इलाके से “स्टे-अवे ऑर्डर” दिया गया था.

White House Gunman identified as “Nasire Best”, a mentally disturbed individual who “believed he was Jesus Christ”. Secret Service returned fire and the suspect was neutralized. pic.twitter.com/Wri0xaKsN5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 24, 2026

बेस्ट को पहले भी व्हाइट हाउस के पास ट्रैफिक रोकने और एक रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी पोस्ट को बायपास करके गैर-कानूनी एंट्री के लिए हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तार किया गया था. द एनवाईपी ने बताया, कोर्ट के रिकॉर्ड में भी उसके अजीब बर्ताव का ज़िक्र है. घटना के पहले के कोर्ट रिकॉर्ड में कहा गया था, “बेस्ट ने दावा किया कि वह जीसस क्राइस्ट हैं और वह गिरफ्तार होना चाहते हैं.

अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने कहा कि वह घटना की जांच कर रही है, जबकि FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कन्फर्म किया कि वे मदद कर रहे हैं. मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा कि जब तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है, वे उस इलाके से दूर रहें.

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अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध शाम 6 बजे (अमेरिका के समयानुसार) के तुरंत बाद चेकपॉइंट के पास पहुंचा, अधिकारियों पर गोली चलाई, और फिर बदले में उसे भी गोली लगी. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कहा कि एक राहगीर घायल हो गया. अधिकारियों ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर “कोई असर नहीं पड़ा”.

शूटर फायरिंग से पहले ले रहा था जायजा

ब्लूमबर्ग ने बताया कि शूटर ने फायरिंग से पहले इलाके में चहलकदमी की. यह घटना व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के बाहर 17th स्ट्रीट और पेन्सिलवेनिया एवेन्यू NW के पास हुई. ब्लूमबर्ग ने बताया कि शूटर ने अपने बैग से एक हैंडगन निकाली और वहां तैनात अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, उसने तीन बार फायरिंग की है.

30 गोलियां चलीं, गनमैन को गोली लगी

लोकल न्यूज चैनल डीसी न्यूज नाउ के एंकर क्रिस फ्लैनगन ने कहा कि करीब 30 गोलियां चलीं. गोलीबारी के बाद, व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स को लॉकडाउन कर दिया गया. रिपोर्टर्स और स्टाफ को प्रेस ब्रीफिंग रूम सहित सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया.

एबीसी न्यूज़ की रिपोर्टर सेलिना वांग ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया है कि “दर्जनों गोलियों की आवाज़ें” कैसे आईं, जब वह और दूसरे लोग मीडिया टेंट में छिपने के लिए झुके. बता दें कि पिछले महीने भी व्हाइट हाउस डिनर पार्टी के दिन भी गोलीबारी की घटना हुई थी. वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट में यह भा दावा किया गया है कि ईरान लंबे समय से ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भी निशाने पर लिए हुए है.