नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई वहीं दुनियाभर की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है. लेकिन इस बीच अब एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है. इस जानकारी के मुताबिक चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की लापरवाही के कारण दुनियाभर में महामारी ने लाखों जिंदगियों को खत्म कर दिया. एक स्वतंत्र पैनल (Indipendent Panel For Pandemic Preparedness And Response) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस को महामारी का रूप लेने से पहले इसे रोका जा सकता था. लेकिन समय रहते इस वायरस पर नियंत्रण नहीं किया गया.

पैनल के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए जिम्मेदार है. पैनल की निष्कर्ष में यह बात सामने आई है कि अगर कोरोना वायरस के पहले मामले के सामने आने के बाद चीन और WHO सक्रियता से काम करते तो इस महामारी को रोका जा सकता था. लेकिन दोनों की लापरवाही का खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ा और लाखों लोगों की मौत हो गई.

पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी के प्रकोप के प्रारंभिक चरणों की क्रोनोलॉजी का मूल्यांकन इस बात की तरफ इशारा करता है कि शुरुआती दौर में अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता थी. बता दें कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर से सामने आया था. हालांकि चीन ने बहुत देर कर दी इस महामारी की हकीकत को बताने में और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसमें विफल रहा था. हालांकि पहले ही इस बाबत शंका जाहिर कर दी गई थी कि महामारी एशिया में शुरू हो सकता है. जिसमें अधिक संभावना महामारी के चीन से निकलने की थी.