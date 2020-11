दुनिया के 200 से अधिक शहरों में कोरोना (Coronavirus) का कहर जारी है. आम से लेकर खास तक सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहोम घेब्येयियस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है. WHO प्रमुख हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव (Covid Positve) मरीज के संपर्क में आए थे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है. Also Read - COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण कई देशों में दोबारा लॉकडाउन से कच्चे तेल में जोरदार गिरावट

WHO प्रमुख ने ट्वीट किया, ‘मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का पता चला है, जो कोविड-19 से संक्रमित था. मैं फिलहाल ठीक हूं और मुझमें किसी तरह के लक्षण नहीं हैं. लेकिन डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल के अनुसार आने वाले दिनों में क्वारंटाइन में रहूंगा और घर से ही काम करूंगा.

My @WHO colleagues and I will continue to engage with partners in solidarity to save lives and protect the vulnerable. Together!

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020