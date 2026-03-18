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ईरान की सत्ता पर किसका कंट्रोल? खामनेई के अलावा जंग में खत्म हुए ये बड़े नाम, अब तक हुई कितनी तबाही

ईरान पर इजरायल और अमेरिका जमकर हमले कर रहे हैं. अब तक इन हमलों में ईरान के कई बड़े नाम मारे जा चुके हैं. इनमें सबसे बड़ा नाम है अयातुल्ला अली खामेनई.

Published date india.com Published: March 18, 2026 9:25 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
ईरान की सत्ता पर किसका कंट्रोल? खामनेई के अलावा जंग में खत्म हुए ये बड़े नाम, अब तक हुई कितनी तबाही

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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