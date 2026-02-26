  • Hindi
  • World Hindi
  • Who Created It There Is An Iran Within Iran How Country Run By 4000 People Secret Network

ईरान के अंदर भी एक 'ईरान', 4000 लोगों का गुप्त नेटवर्क कैसे चलाता है ये देश, किसने बनाया?

Iran Secret Network: यह नेटवर्क, खामेनेई के ऑफिस के अंदर सरकारी मंत्रालयों की नकल करता है. इससे देश के अंतर मौजूद हर संस्था की निगरानी की जाती है.

Published date india.com Published: February 26, 2026 6:46 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान के अंदर भी एक 'ईरान', 4000 लोगों का गुप्त नेटवर्क कैसे चलाता है ये देश, किसने बनाया?
(photo credit reuters, for representation only)

Iran Secret Network: ईरान में एक देश के भीतर भी एक देश है, जो 4000 लोगों के गुप्त नेटवर्क के जरिए चलता है. यूनाइटेड अंगेस्ट न्यूक्लियर ईरान (United Against Nuclear Iran) की एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए होश उड़ाने वाली है. आइये जानते हैं क्यों?

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अंगेस्ट न्यूक्लियर ईरान ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के गुप्त ऑफिस और उसके अंदरूनी कामकाज का खुलासा किया है और बताया है कि कैसे ये पूरे देश को नियंत्रित करता है.

अनमास्किंग द बेत: इनसाइड द सुप्रीम लीडर्स ऑफिस

यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान (UANI) की ओर से प्रकाशित यह रिपोर्ट सईद गोलकर और कसरा आराबी ने लिखी है. इसका नाम है ‘अनमास्किंग द बेत: इनसाइड द सुप्रीम लीडर्स ऑफिस’, बेत. यानी सुप्रीम लीडर के ऑफिस को ईरान की मिलिट्री, इकॉनमी, धार्मिक संस्थानों और सरकारी ब्यूरोक्रेसी में फैला एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बताया जाता है.

(photo credit reuters, for representation only)

रिपोर्ट डिकोड

  • ईरान का असली कमांड स्ट्रक्चर वहां की सरकार में नहीं है
  • ईरान को एक शैडो सिस्टम चलाता है
  • यह सिस्टम सुप्रीम लीडर ने ही डिजाइन किया है
  • वह लोगों की नजरों से गायब रहकर भी ईरान को नियंत्रित कर सकते हैं

क्या बोले आराबी

आराबी ने कहा, यह ईरान में सरकार का छिपा हुआ नर्व सेंटर है. यह एक सरकार के अंदर एक सरकार के तौर पर काम करती है. यह न्यूक्लियर पॉलिसी, युद्ध की प्लानिंग और अंदरूनी सुरक्षा भी संभालती है. यही वह चीज़ है जो खामेनेई को पूरा कंट्रोल देती है. यह दिखने वाली सरकार नहीं है, यह दिखाई न देने वाली सरकार है. वहीं खामेनेई के बेटे, खासकर मोजतबा खामेनेई को ऑफिस में एक “मिनी-सुप्रीम लीडर” की तरह काम करने वाला बताया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(photo credit reuters, for representation only)

कितने लोग इस नेटवर्क में शामिल

रिपोर्ट का अनुमान है कि लगभग 4,000 लोग बेत के कोर स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, और देश भर में इससे जुड़े संस्थानों के जरिए हजारों और लोग काम करते हैं. आराबी ने कहा, लगभग 4,000 करीबी कर्मचारी हैं. उन्हें कमिश्नर समझें. असली पॉलिसी बनाने वाले. इसके अलावा, बेत के भीतर 40,000 लोग काम कर रहे हैं. जो पॉलिसी की हर एक परत, हर एक सरकारी संस्था में जमे हुए हैं. रिपोर्ट की मानें तो 4000 लोगों का यह स्ट्रक्चर सीधे ईरान की मिलिट्री चेन ऑफ कमांड तक भी पहुंचता, जिसमें सीनियर प्रमोशन के लिए सुप्रीम लीडर के ऑफिस से मंजूरी लेनी पड़ती है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.