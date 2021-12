World News: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को अपील की है कि सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने से ओमिक्रॉन के प्रसार को रोका नहीं जा सकता है, इसके लिए सख्त नियम बनाने होंगे. खासकर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी यात्रा ना करें तो बेहतर है. WHO ने दुनिया के सभी देशों से शांति व धैर्य के साथ बचाव के उपायों को लागू करने की अपील की है.Also Read - Omicron In India...तो क्या भारत में आ गयी है कोरोना की तीसरी लहर? ओमिक्रॉन से सावधानी ही है बचाव, रहें सतर्क

WHO ने कहा है कि कोरोना का अत्यधिक-संक्रामक वेरिएंट Omicron दुनिया भर में फैल रहा है और कई देशों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड के नए ट्रैवल गाइडलाइंस को लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये काफी नहीं है. WHO चीफ टेड्रोस अधनम घेब्रेसस (Tedros Adhanom Ghebreysus) ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि, ‘हम सभी सदस्य देशों से बचाव के लिए समुचित कदम उठाने की अपील करते हैं.’ Also Read - Omicron Scare: इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के सवाल पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया ये जवाब

Blanket travel bans will not prevent #Omicron spread, over-60s, vulnerable ‘should be advised to postpone travel’, says WHO: AFP

— ANI (@ANI) November 30, 2021