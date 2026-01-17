By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन हैं अजय बंगा? मलबे का ढेर बने गाजा के पुनर्निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल किया गया
विश्व बैंक समूह के भारतीय मूल के अध्यक्ष अजय बंगा को भी गाजा पुनर्निर्माण के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' में नामित किया गया है.
Gaza reconstruction plan: अमेरिका ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है. इस चरण में युद्धविराम से आगे बढ़ते हुए अब शासन व्यवस्था ठीक करने, हमास का प्रभाव खत्म करने और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस बीच विश्व बैंक समूह के भारतीय मूल के अध्यक्ष अजय बंगा (Ajay Banga) को भी गाजा पुनर्निर्माण के लिए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में नामित किया गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी इस समूह का हिस्सा हैं.
व्हाइट हाउस ने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के नियुक्त सदस्यों की सूची जारी कर दी है. बंगा और रुबियो के अलावा कार्यकारी बोर्ड में पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, निजी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गेब्रियल शामिल हैं. इस बोर्ड का गठन संघर्ष को समाप्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना के तहत किया गया है.
‘बोर्ड ऑफ पीस’ का क्या काम होगा?
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, कार्यकारी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य गाजा के पुनर्निमाण (Gaza reconstruction Plan) और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसमें शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश और पूंजी जुटाने जैसे काम शामिल हैं. सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स (आईएसएफ) का कमांडर नियुक्त किया गया है. वह सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करेंगे और मानवीय सहायता तथा पुनर्निर्माण सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे.
कौन हैं अजय बंगा?
अजयपाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं. अजय बंगा विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष हैं. अजय बंगा को 3 मई, 2023 को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट चुना गया था. उन्हें फरवरी 2023 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस पद के लिए नॉमिनेट किया गया था. अजय बंगा इससे पहले भी कई अहम पद संभाल चुके हैं. वह मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं. वर्ल्ड बैंक के लिए नॉमिनेट होने से पहले वह एक्सोर के चेयरमैन थे. अजयपाल सिंह बंगा पूर्व अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ सेंट्रल अमेरिका के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के चेयरमैन भी थे. अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष का पद संभालने के बाद कई सुधार वाले काम शुरू किए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अजय बंगा के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं.
