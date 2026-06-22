कौन हैं एंडी बर्नहैम बन सकते हैं ब्रिटेन के नए PM, टीवी शो से आया था लव लाइफ में ट्विस्ट! जानिए पूरी कहानी

ब्रिटेन के इतिहास में कीर स्टार्मर पिछले 10 साल में टेन्योर पूरा होने से पहले PM का पद छोड़ने वाले पांचवें प्रधानमंत्री हैं. उनसे पहले डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस ने टेन्योर पूरा होने से पहले PM पद से इस्तीफा दे दिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 22, 2026, 9:19 PM IST
कौन हैं एंडी बर्नहैम बन सकते हैं ब्रिटेन के नए PM, टीवी शो से आया था लव लाइफ में ट्विस्ट! जानिए पूरी कहानी
56 साल के एंडी बर्नहैम ब्रिटिश राजनीति में एक बेहद अलग राजनेता माने जाते हैं. (ANI)
  • एंडी बर्नहैम ब्रिटेन पीएम पद दावेदार.
  • ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं एंडी.
  • लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता बर्नहैम.
  • 2000 में फ्रैंकी संग की शादी.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार (22 जून 2026) को प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया. लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. सांसदों का कहना था कि या तो स्टार्मर तुरंत प्रधानमंत्री का पद छोड़ें, या फिर यह तारीख तय करें कि वे किस दिन इस्तीफा देंगे. ऐसे में बढ़ते दबाव के चलते स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया.

हालांकि, नए प्रधानमंत्री के ऐलान तक स्टार्मर कार्यवाहक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे. ब्रिटेन में नए PM का ऐलान 17 जुलाई को होगा. प्रधानमंत्री की रेस में एंडी बर्नहैम का नाम सबसे आगे चल रहा है. आइए जानते हैं कौन हैं एंडी बर्नहैम? कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक करियर और कैसी है उनकी लव लाइफ?

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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, लेबर पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा, जानें वजह

10 साल में 5 PM ने बिना टेन्योर पूरा किए दिया इस्तीफा

ब्रिटेन के इतिहास में कीर स्टार्मर पिछले 10 साल में टेन्योर पूरा होने से पहले PM का पद छोड़ने वाले पांचवें प्रधानमंत्री हैं. उनसे पहले डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस ने टेन्योर पूरा होने से पहले PM पद से इस्तीफा दे दिया था. लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनक कुछ समय के लिए PM बने थे. हालांकि, 2024 के आम चुनाव में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार गई थी. चुनाव में विपक्षी दल लेबर पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया. जिसके बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर नए प्रधानमंत्री बने.

मैनचेस्टर में रहकर एंडी बर्नहैम ने अपनी पूरी राजनीतिक शैली ही बदल दी. (ANI)

कौन हैं एंडी बर्नहैम?

रेडिट.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक. 56 साल के एंडी बर्नहैम ब्रिटिश राजनीति में एक बेहद अलग राजनेता माने जाते हैं. वह पहली बार 2001 में संसद पहुंचे थे. उन्होंने टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में संस्कृति और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े पद संभाले. 2010 और 2015 में लेबर पार्टी के नेतृत्व (लीडरशिप) की रेस में पिछड़ने के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया. उन्होंने साल 2016 में लंदन का एलीट कूटनीतिक गलियारा छोड़ दिया.

ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर पद का लड़ा चुनाव

मैनचेस्टर में रहकर एंडी बर्नहैम ने अपनी पूरी राजनीतिक शैली ही बदल दी. महंगे सूट और कंजर्वेटिव टाई को अलविदा कहकर उन्होंने टी-शर्ट और बॉम्बर जैकेट अपना ली. उन्हें ‘उत्तर का राजा’ (King Of The North) कहा जाने लगा.

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एंडी बर्नहैम की लव लाइफ

एंडी बर्नहैम की राजनीतिक यात्रा जितनी दिलचस्प रही है, उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी भी है. उनकी पत्नी मैरी-फ्रांस वैन हील ‘फ्रैंकी’ के नाम से जानी जाती हैं. एंडी और फ्रैंकी की पहली मुलाकात 1989 में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्जविलियम कॉलेज में हुई थी. उस समय एंडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. फ्रैंकी नीदरलैंड्स से आई एक छात्रा थीं. दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. हालांकि, उनके रिश्ते की शुरुआत में एक ऐसा मोड़ आया; जिसने एंडी को चिंता में डाल दिया था.

टीवी डेटिंग शो में ले चुके हिस्सा

फ्रैंकी ने ब्रिटेन के लोकप्रिय टीवी डेटिंग शो ‘ब्लाइंड डेट’ में हिस्सा लेने की इच्छा जताई. एंडी ने अनिच्छा के बावजूद इसकी अनुमति दे दी. बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि शो प्रसारित होने के दौरान वे घबराए हुए थे. टीवी के सामने बैठकर पूरा कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन शो में हुई मुलाकात उनके रिश्ते के लिए खतरा नहीं बनी. डेट के बाद फ्रैंकी को एहसास हुआ कि एंडी ही उनके लिए सही साथी हैं. ऐसे में एक टीवी डेटिंग शो से दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया.

कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद एंडी और फ्रैंकी ने साल 2000 में शादी कर ली. कपल 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं. (ANI)

2000 में हुई शादी

कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद एंडी और फ्रैंकी ने साल 2000 में शादी कर ली. आज दोनों तीन बच्चों जिमी, रोजी और एनी के माता-पिता हैं. परिवार हमेशा पब्लिक लाइफ की चकाचौंध से दूर रहा है. बच्चों की पढ़ाई भी सामान्य सरकारी स्कूलों में कराई गई.

फ्रैंकी ने कई कंपनियों में किया काम

फ्रैंकी ने सिर्फ परिवार ही नहीं संभाला, बल्कि अपने प्रोफेशनल करियर में भी बड़ी सफलता हासिल की. मार्केटिंग क्षेत्र की एक्सपर्ट फ्रैंकी ने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया. अपनी कंपनी चलाई और बाद में ब्रांडिंग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारी निभाई.

राजनीति से रहती हैं दूर

करीब 35 साल पहले कैंब्रिज में शुरू हुई यह प्रेम कहानी आज भी मजबूत है. एंडी बर्नहैम कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी पत्नी ने हर राजनीतिक उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया है. हालांकि, फ्रैंकी राजनीति की दुनिया से दूरी बनाकर रखना पसंद करती हैं और अक्सर एंडी के राजनीतिक फैसलों पर खुलकर अपनी राय भी देती हैं.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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