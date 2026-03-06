By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन हैं बालेन शाह? रैपर-मेयर जिन्हें Gen Z का समर्थन है, क्या वे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे?
Who is Balendra Shah: बालेन शाह नेपाल के Gen-Z के रोल मॉडल से बढ़कर अब पीएम बन सकते हैं.
Who is Balendra Shah: नेपाल में Gen-Z के फेवरेट बालेन शाह अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है. नेपाल के सभी प्रांतों कोसी, मदेश, बागमती, लुंबीनी में बालेन शाह ने पूर्व पीएम ओली को काफी पीछे छोड़ दिया है.
कौन हैं बालेन शाह
बालेन शाह नेपाल के मेयर हैं लेकिन Gen-Z के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें किसी मेयर से कहीं बड़ी राजनीतिक हस्ती बना दिया. नेपाल के आंदोलन में भी उन्हें काफी सुर्खियां मिली थीं. टाइम मैग्जीन ने 2023 की दुनिया की शीर्ष 100 हस्तियों में उन्हें शामिल किया.
क्यों हैं मशहूर
बालेन शाह सोशल मीडिया पर सत्ता विरोधी पोस्ट करते थे. वह अक्सर राष्ट्रीय बहस का नया विषय तैयार कर देते हैं. नेपाल में #Nepokid ट्रेंड कराने में उनकी अहम भूमिका थी. इस हैशटैग के साथ नेपाल के आम युवाओं ने राजनेताओं के बेटे-बेटियों की आलोचना की जो शानदार जीवनशैली जी रहे थे. वह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर भी खूब बोलते हैं.साथ बालेन की उनकी जीवनशैली और कपड़े पहनने का तरीका भी नेपाल के युवाओं को पसंद हैं.
करियर
27 अप्रैल 1990 को जन्मे बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर थे और बाद में एक रैपर के तौर पर पहचान बनाई. 2010 के बाद उन्होंने नेपाली हिप हाप में काफी लोकप्रियता हासिल की. जब राजनीति में उतरे तो काठमांडू से मेयर का चुनाव लड़ा और जीता. उनकी पहचान एक मधेसी नेता की है.
बाद में जेन जी आंदोलन के चलते जब नेपाल में करीब 19 युवाओँ की मौत हुई तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था. इसके बाद सुशीला कार्की ने अंतरिम पीएम का पद संभाला था.
निजी जीवन
बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं. मां का नाम ध्रुवदेवी शाह है. बालेन ने मास्टर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली है.
भारत के प्रति रुख
बालेन शाह की छवि एंटी इंडिया है. दावा है कि उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था, जिसमें भारत के कई इलाकों को नेपाल में दिखाया गया था. वह हिंदी फिल्मों का भी विरोध करते हैं. उन्होंने आदिपुरुष फिल्म का भी विरोध किया था और कुछ डॉयलाग्स को हटाने की मांग की थी.
