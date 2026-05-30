अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अधिकारी निकला नटवरलाल, खजाने से चुरा लिया 370 करोड़ का सोना, जानिए कौन है डेविड रश?

Ex-CIA officer David Rush case: अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) से जुड़ा एक पूर्व उच्च-अधिकारी डेविड रश इस समय सुर्खियों में है. डेविड रश ने ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. डेविड रश को FBI ने सरकारी खजाने से सोने की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. FBI ने जब वर्जीनिया स्थित उसके घर पर छापा मारा तो 40 मिलियन डॉलर (लगभग 370 करोड़ रुपये) की कीमत के सामान मिले. इसमें सोने के बिस्कुट, कैश और महंगी घड़ियों का एक बहुत बड़ा जखीरा शामिल था.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 18 मई को संघीय अधिकारियों ने CIA के इस पूर्व अधिकारी के घर पर छापा मारा. इस दौरान उन्हें कथित तौर पर लगभग 303 सोने के बिस्कुट मिले जिनकी कीमत गगभग 40 मिलियन डॉलर थी. अधिकारियों को 2 मिलियन का कैश और दर्जनों महंगी घड़ियां भी मिलीं. अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में रश की पहचान अमेरिका की एक एजेंसी में पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी सेवा-स्तर के कर्मचारी के रूप में की गई है.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने जांच से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि आरोपी डेविड रश CIA में एक वरिष्ठ-स्तरीय पद पर कार्यरत था. अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, उसने कथित तौर पर नवंबर और मार्च के बीच बड़ी मात्रा में सोने और विदेशी मुद्रा तक एक्सेस मांगी थी. अपने पद का इस्तेमाल करते हुए रश सोने के इस भंडार तक पहुंचा गया. बाद में एजेंसी द्वारा की गई एक नियमित ऑडिट के दौरान यह पता चला कि ये सारी संपत्ति गायब है. इसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (FBI) ने ने एक आंतरिक जांच शुरू की. रश द्वारा की गई घपलेबाजी का पता चलने के बाद उसे अधिकारियों के हवाले कर दिया गया.
FBI ने रश को गिरफ्तार करने के बाद अदालत को बताया कि एजेंसी के एजेंटों ने लगभग 303 सोने के बिस्कुट ज़ब्त किए थे. इनमें से हर एक का वजन लगभग एक किलोग्राम था. ने की मौजूदा कीमत के आधार पर इनका अनुमानित मूल्य 40 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है. मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि रश ने अपने बैकग्राउंड की जानकारी गलत दी थी. उसने पनी एजुकेशनल डिग्रियों के बारे में भी झूठ बोला. अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि CIA जैसी संस्था किसी टॉप अधिकारी का बैकग्राउंड चेक करने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है. अब FBI इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है.
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