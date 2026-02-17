  • Hindi
कौन हैं 'मिस्टर रॉय' जो बांग्लादेश की नई सरकार में बनने जा रहे इकलौते हिंदू मंत्री? खालिदा जिया सरकार में भी था बड़ा कद

Bangladesh Oath Ceremony: तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP गुरुवार के चुनावों में 49.97 प्रतिशत वोट और 209 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई. BNP में सिर्फ दो हिंदुओं ने चुनाव जीता है, जिनमें गोयेश्वर चंद्र रॉय एक हैं.

February 17, 2026
Bangladesh Oath Ceremony: बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन हो जाएगा. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. बांग्लादेश की नई कैबिनेट में शामिल होने वाले सभी नाम लगभग तय हो चुके हैं. इनमें एक नाम ऐसा भी है जिसपर सबकी नजरें हैं. वह नाम है गोयेश्वर चंद्र रॉय (Gayeshwar Chandra Roy) का. गोयेश्वर चंद्र रॉय को बांग्लादेश की नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. गोयेश्वर चंद्र रॉय BNP के कद्दावर नेता माने जाते हैं. इस बार के चुनाव में BNP से सिर्फ दो हिंदू नेता ही चुनाव जीते हैं उनमें से गोयेश्वर रॉय एक हैं.

कौन हैं गायेश्वर चंद्र रॉय? (Who Is Gayeshwar Chandra Roy)

गायेश्वर चंद्र रॉय BNP के एक सीनियर नेता हैं और बांग्लादेश के मुख्यधारा के राजनीतिक माहौल में कुछ हिंदू नेताओं में से एक हैं. गायेश्वर चंद्र रॉय दशकों से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हैं.उन्होंने लंबे समय तक BNP की स्टैंडिंग कमेटी में काम किया है, जो पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी है. इससे पहले 1990 के दशक में BNP की सरकारों में वह मंत्री पद भी संभाल चुके हैं. खालिदा परिवार से गोयेश्वर के पुराने ताल्लुकात है. वह खालिदा जिया की सरकार में भी मंत्री भी रह चुके हैं.1978 से ही वे BNP के सदस्य हैं. रॉय का परिवार BNP लीडरशिप सर्कल से करीब से जुड़ा हुआ है. उनके बेटे, अमिताव रॉय की शादी BNP लीडर निताई रॉय चौधरी की बेटी निपुण रॉय चौधरी से हुई है.

गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका सीट जीती

ढाका-3 में BNP के हिंदू उम्मीदवार गायेश्वर चंद्र रॉय ने 98,785 वोट पाकर बड़ी जीत हासिल की. रिपोर्ट के मुताबिक, गायेश्वर रॉय ने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के मोहम्मद शाहीनुर इस्लाम को शिकस्त दी. शाहीनुर इस्लाम को 82,232 वोट मिले. गायेश्वर चंद्र रॉय की जीत ने ढाका जिले की सभी 5 संसदीय सीटों पर BNP की क्लीन स्वीप में भी योगदान दिया.

बांग्लादेश चुनाव में BNP को दो तिहाई बहुमत

तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP गुरुवार के चुनावों में 49.97 प्रतिशत वोट और 209 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई. जमात-ए-इस्लामी, जिसने देश की 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी का विरोध किया था ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. उसे 31.76 प्रतिशत वोट और 68 सीटें मिलीं. नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) को तीसरी सबसे ज्यादा 6 सीटें और 3.05% वोट मिले.

