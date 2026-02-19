By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन है वह भारतीय महिला नेता हरमीत कौर ढिल्लों, जिनकी ट्रंप ने व्हाइट हाउस इवेंट में की तारीफ
भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इस कार्यक्रम में हरमीत ढिल्लों का जिक्र अमेरिकी प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है. वह अमेरिकी राजनीति और कानून में भारतीय मूल की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान भारतीय मूल की प्रमुख नेता हरमीत कौर ढिल्लों की सराहना की. यह कार्यक्रम ब्लैक हिस्ट्री मंथ के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें ट्रंप ने अपने प्रशासन की उपलब्धियों, आपराधिक न्याय सुधार, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा पर बात की. समारोह में मौजूद अतिथियों और अधिकारियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कानूनी मामलों पर चर्चा की. इसी दौरान उन्होंने हरमीत ढिल्लों का जिक्र करते हुए कहा, “हरमीत इन मामलों पर नजर रख रही हैं.”
- हरमीत कौर को 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग के सिविल राइट्स डिवीजन में सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था.
- इससे पहले वे कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की उपाध्यक्ष और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की कैलिफोर्निया प्रतिनिधि रह चुकी हैं.
- ट्रंप प्रशासन में इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के साथ वे सबसे वरिष्ठ भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों में शामिल हो गई हैं. विस्तार से जानिए उनके बारे में.
हरमीत कौर ढिल्लों का जन्म 1969 में चंडीगढ़, भारत में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. वे भारतीय मूल की हैं और बचपन में ही परिवार के साथ अमेरिका चली गईं. वे 16 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरी करने के बाद डार्टमाउथ कॉलेज गईं, जहाँ उन्होंने क्लासिकल स्टडीज में डिग्री ली और The Dartmouth Review की एडिटर-इन-चीफ बनीं. बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ से J.D. की डिग्री हासिल की.
करियर की शुरुआत
उन्होंने अमेरिका के फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में जज पॉल वी. नीमेयर के साथ क्लर्कशिप की और कई प्रतिष्ठित लॉ फर्मों में काम किया, जिसमें गिब्सन, डन एंड क्रचर शामिल है.
2006 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में Dhillon Law Group की स्थापना की, जो संवैधानिक कानून, फ्री स्पीच, सिविल राइट्स और कमर्शियल लिटिगेशन में विशेषज्ञ है.
सिविल लिबर्टीज में योगदान
2018 में उन्होंने Center for American Liberty नामक नॉन-प्रॉफिट संगठन शुरू किया, जो फ्री स्पीच और धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रिय रहा, खासकर COVID प्रतिबंधों के खिलाफ कई केस जीते.
रिपब्लिकन पार्टी में भूमिका
वे कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व वाइस चेयर रहीं और 2016 से कैलिफोर्निया से Republican National Committeewoman थीं. 2023 में उन्होंने RNC चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव लड़ा था.
ट्रंप प्रशासन में उच्च पद
दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें U.S. Assistant Attorney General for the Civil Rights Division (सिविल राइट्स डिवीजन) के पद के लिए नामित किया. अप्रैल 2025 में सीनेट की पुष्टि के बाद वे इस पद पर हैं.
सिख समुदाय और भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधित्व
वे एक गर्वित सिख हैं. 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उन्होंने अरदास (सिख प्रार्थना) पढ़ी थी. वे भारतीय मूल की प्रमुख रिपब्लिकन नेता हैं और सिख सिविल राइट्स के लिए भी काम करती रही हैं.
