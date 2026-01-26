  • Hindi
'सच बोलने की कीमत...', कौन हैं 'एंटी-स्टेट' पोस्ट पर 10 साल की सजा पाने वाली पाकिस्तानी वकील इमान मजारी?

इमान मजारी पाकिस्तान की एक जानी-मानी मानवाधिकार वकील हैं. वह अल्पसंख्यकों, पत्रकारों, लापता लोगों और झूठे आरोपों में फंसाए गए लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती रही हैं. उन्होंने कई ऐसे मामलों की पैरवी की है, जिन पर बात करना पाकिस्तान में आसान नहीं माना जाता.

Who is Iman Mazari: इमान मजारी पाकिस्तान की उन गिनी-चुनी वकीलों में शामिल हैं, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता और व्यवस्था से खुलकर टकराने का साहस दिखाया. हाल ही में ‘एंटी-स्टेट’ सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में उन्हें और उनके पति, वकील हादी अली चट्ठा को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. ये सजा न सिर्फ पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इमान मजारी की संघर्षपूर्ण यात्रा को भी उजागर करती है.

32 साल की इमान मजारी ने अपनी पहचान एक निडर मानवाधिकार वकील के रूप में बनाई है. उन्होंने जातीय अल्पसंख्यकों, विशेषकर बलूच समुदाय के जबरन गायब किए गए लोगों के मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ी. इसके अलावा, उन्होंने उन पत्रकारों का बचाव किया जिन पर मानहानि के मामले दर्ज किए गए थे और उन लोगों की भी पैरवी की, जिन पर ईशनिंदा जैसे गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए गए.

कई गंभीर आरोप लगे

जैसे-जैसे इमान मजारी का नाम और काम चर्चा में आया, वैसे-वैसे उनके खिलाफ मुकदमों की संख्या भी बढ़ती गई. उन पर ‘साइबर आतंकवाद’, ‘नफरत फैलाने’ और अब ‘एंटी-स्टेट कंटेंट’ फैलाने जैसे आरोप लगाए गए. अदालत के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ सामग्री साझा की थी. सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले ही उन्हें और उनके पति को दोबारा गिरफ्तार किया गया था.

अदालत में इमान मजारी ने साफ कहा कि पाकिस्तान में सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने यह रास्ता सोच-समझकर चुना है. उनका कहना है कि जेल या दबाव उन्हें अपने काम से पीछे नहीं हटा सकता. यही जज्बा उन्हें पाकिस्तान की दिवंगत मानवाधिकार वकील असमा जहांगीर की याद दिलाता है, जिनसे उनकी तुलना की जाती है.

इमान मजारी, पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मज़ारी की बेटी हैं. उनके पिता देश के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ थे. उनकी मां का कहना है कि बेटी को मिल रही धमकियों से परिवार चिंतित जरूर है, लेकिन उन्हें गर्व है कि इमान वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए खड़ी हैं.

बिना फीस लिए कानूनी सहायता देती हैं

इमान मजारी ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और वह कई मामलों में बिना फीस लिए कानूनी सहायता देती रही हैं. एक महिला होने के नाते उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों और फर्जी तस्वीरों का भी सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. साल 2025 में उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम द्वारा ‘यंग इंस्पिरेशन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने भी उनके खिलाफ मामलों को डराने और चुप कराने की कोशिश बताया था.

आज, जब इमान मजारी जेल में हैं, उनकी कहानी पाकिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाती है. खुद इमान मजारी का कहना है कि वह पहली नहीं हैं जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया हो, लेकिन वह और उनके जैसे लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

