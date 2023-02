Hindi World Hindi

कौन हैं नील मोहन जो बने YouTube के नए CEO, गूगल में भी कर चुके हैं काम

कौन हैं नील मोहन जो बने YouTube के नए CEO, गूगल में भी कर चुके हैं काम

Who is YouTube New CEO: भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन ने गुरुवार को यूट्यूब की कमान संभाल ली है. YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नील मोहन की पदोन्नति हुई है.

Who is New YouTube CEO Neal Mohan: भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन ने गुरुवार को यूट्यूब की कमान संभाल ली है. YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नील मोहन की पदोन्नति हुई है. नील मोहन वर्तमान में YouTube के मुख्य उत्पाद अधिकारी (Chief Product Officer) हैं. YouTube से जुड़ने से पहले मोहन Google में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (SVP) और वीडियो विज्ञापन थे. वह 2015 में यूट्यूब के प्रमुख उत्पाद अधिकारी बने.”

सुसान वोज्स्की नौ साल बाद यूट्यूब के सीईओ के रूप में पद छोड़ रही हैं. वह गूगल में लगभग 25 साल रहीं. ‘वैरायटी’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के भारतीय अमेरिकी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नील मोहन उनकी जगह लेंगे. ‘वैरायटी’ के अनुसार, वोज्स्की ने गुरुवार को यूट्यूब स्टाफ को एक मेमो में अपने जाने की घोषणा की. उन्होंने लिखा, “मैंने यूट्यूब के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से पीछे हटने और अपने परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर केंद्रित एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है.”

वोज्स्की ने कहा, “समय मेरे लिए सही है, और मैं ऐसा करने में सक्षम महसूस करता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर हमारे पास एक अविश्वसनीय नेतृत्व टीम है.” यह घोषणा करते हुए कि मोहन उनके स्थान पर कदम रखेंगे, उन्होंने लिखा : “जब मैं नौ साल पहले यूट्यूब में शामिल हुई, तो मेरी पहली प्राथमिकताओं में से एक अविश्वसनीय नेतृत्व टीम को लाना था. नील मोहन उन टीम लीडर में से एक हैं. मैंने नील के साथ काम करते हुए अपने करियर के लगभग 15 साल बिताए हैं, पहली बार जब वह 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ यूट्यूब में आए और जैसे-जैसे उनकी भूमिका प्रदर्शन और वीडियो विज्ञापनों के एसवीपी बनने के लिए बढ़ी.

वोज्स्की ने कहा, “तब से उन्होंने एक उत्कृष्ट उत्पाद और व टीम की स्थापना की है, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब म्यूजिक और प्रीमियम और शॉर्ट्स सहित हमारे कुछ सबसे बड़े उत्पादों के लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हमारी ट्रस्ट और सुरक्षा टीम का नेतृत्व किया है. उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि यूट्यूब एक वैश्विक मंच के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है. अपनी घोषणा को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि “मोहन के पास हमारे उत्पाद, हमारे व्यवसाय, हमारे निर्माता और उपयोगकर्ता समुदायों और हमारे कर्मचारियों के लिए अद्भुत समझ है. नील यूट्यूब के लिए एक शानदार टीम लीडर होंगे.

(इनपुट-आईएएनएस)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें विदेश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें