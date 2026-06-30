'हैट्रिक हार, फिर बनी सरकार...' कौन हैं केको फुजीमोरी? पेरू राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत

Who is Keiko Fujimori: पेरू की कंजर्वेटिव नेता कीको फुजीमोरी ने वामपंथी उम्मीदवार रोबर्टो सांचेज को हरा दिया है.

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फुजीमोरी की पार्टी फुएरजा पॉपुलर को 50.135 प्रतिशत वोट मिले हैं. (photo credit, instagram/keikofujimorih)

फुजीमोरी की पार्टी फुएरजा पॉपुलर को 50.135 प्रतिशत वोट मिले

सांचेज की टुगैदर फॉर पेरू पार्टी को 49.865 मत मिले

अंतिम परिणामों के अनुसार, कुल 1.8 करोड़ से अधिक पड़े वोट

हार जीत का अंतर मात्र 50 हजार से कम रहा है इस चुनाव में

Who is Keiko Fujimori: पेरू की कंजर्वेटिव नेता कीको फुजीमोरी ने वामपंथी उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेज़ को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है. यह लैटिन अमेरिका में फिर से मजबूत हो रहे दक्षिणपंथी गुट की एक और जीत है.

कांटे का मुकाबला

अंतिम नतीजों के मुताबिक, फुजीमोरी ने 7 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में बहुत कम अंतर से जीत हासिल की. ​​कुल 1.8 करोड़ से ज़्यादा वोटों में से उन्हें सांचेज़ के मुकाबले 50,000 से भी कम वोटों की बढ़त मिली. पेरू की नेशनल इलेक्टोरल जूरी, विवादित वोटों की कई हफ़्तों तक समीक्षा करने के बाद 3 जुलाई को आधिकारिक तौर पर विजेता की घोषणा करेगी.

कौन हैं केको फुजीमोरी ?

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, पेरू की केको फुजीमोरी को हमेशा हारी हुई नेता के तौर पर देखा गया. उन्होंने तीन बार राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमाई लेकिन हर बार मुंह की खाई. चौथी बार 51 वर्षीय केको ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की है. वह पेरू की राजनीति में ‘बदनाम’ दिवंगत राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी हैं.

जीत के बाद क्या कहा फुजीमोरी ने ?

विजेता घोषित किए जाने के बाद फुजीमोरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर गुजरते दिन के साथ हम सभी पेरूवासियों के लिए व्यवस्था और उम्मीद के रास्ते पर आगे बढ़ने के और करीब पहुंच रहे हैं.

जेन जी ने बदली सरकार ?

इस देश में पिछले दस वर्षों में आठ राष्ट्रपति बदल चुके हैं. पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसमें जेन जी व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतर कर अपनी आवाज बुलंद करता दिखा. जबरन वसूली करने वाले गिरोहों और सुपारी देकर कराई जाने वाली हत्याओं में वृद्धि के बीच फुजीमोरी ने सख्त शासन का वादा किया. उनके पिता की भी छवि सख्त नेता की थी. अल्बर्टो फुजीमोरी को माओवादी विद्रोहियों का दमन करने के लिए सराहा गया था, लेकिन बाद में वे भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में बदनाम हुए. वे देश छोड़कर भागे और अंततः जेल भेजे गए.