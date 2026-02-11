Hindi World Hindi

Who Is Lawyer Mahnoor Omer Fight Against Pakistan Government Period In Court

शहबाज शरीफ के 'पीरियड टैक्स' से पड़ोसी देश की महिलाएं परेशान, कौन हैं महनूर उमर, जिन्होंने पाकिस्तान सरकार को खींच लिया अदालत में

Pakistan Period Tax: पाकिस्तान की अदालत में एक अहम कानूनी लड़ाई चल रही है, जो सरकार से पीरियड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स पर टैक्स हटाने की मांग करती है.

Pakistan Period Tax: सैनेटरी पैड के बिना लड़कियों की अच्छी मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आधी आबादी को सैनेटरी पैड के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि वहां की सरकार सैनेटरी पैड्स पर भी टैक्स वसूलती है. इसे लेकर युवा वकील महनूर उमर ने पाकिस्तान सरकार को कोर्ट में घसीट लिया है.

दर्दनाक अनुभव

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महनूर उमर ने याद किया, ऐसा कई बार हुआ. मेरी एक क्लासमेट को क्लास के दौरान पीरियड्स आ जाते थे. उसकी पीछे की सफेद कमीज़ पूरी तरह से लाल हो गई थी. वह घबरा गई थी. उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है.

उमर बताती हैं, जब भी यह टॉपिक उठता था, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उनके स्कूल की दोस्त शर्म से लाल हो जाती थीं. अब, 25 साल की वकील महनूर उमर और उनके साथी, 29 साल की अहसान जहांगीर खान, इस बदनामी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. वे यह पक्का कर रही हैं कि लड़कियों और महिलाओं को उनकी ज़रूरत के सैनिटरी प्रोडक्ट्स मिल सकें.

क्या है कोर्ट में लड़ा जा रहा केस

यह एक अहम कानूनी केस है जो सरकार से पीरियड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स पर टैक्स हटाने और उन्हें लग्जरी चीजों के बजाय जरूरी चीजों की कैटेगरी में डालने की मांग करता है. उमर ने कहा, मुझे लगता है कि हमने यहां जो शुरू किया है, वह कोई लीगल केस नहीं है, बल्कि पीरियड पॉवर्टी को सामने लाने के लिए एक मूवमेंट है.

कितना भारी-भरकम है ये टैक्स

अक्टूबर में उमर और खान की ओर से पब्लिश की गई लीगल पिटीशन के अनुसार, 1990 के सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, लोकल लेवल पर बने सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल्स टैक्स और इम्पोर्टेड पीरियड्स आइटम्स पर 25% कस्टम्स टैक्स लगाया गया था.

UNICEF के अनुसार, उस एक्स्ट्रा चार्ज और दूसरे लोकल टैक्स का मतलब है कि पाकिस्तान में महिलाओं को पीरियड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स पर 40% सरचार्ज देना पड़ता है, जिससे सबसे कमजोर लोग बाहर हो जाते हैं.

कैसे बनी ऐसी टैक्स पालिसी

इस केस को सपोर्ट करने वाले कई मेडिकल वर्कर और महिला अधिकार एक्टिविस्ट ने बताया कि पाकिस्तान में सेक्सुअल हेल्थ को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों की वजह से ऐसी टैक्स पॉलिसी बनी हैं, जिनकी वजह से बड़ी आबादी ज़रूरी सैनिटरी आइटम नहीं खरीद पाती है. UN की बच्चों की एजेंसी (UNICEF) के अनुसार, सिर्फ 12 फीसदी लड़कियां घर पर बने ऑप्शन के बजाय कमर्शियल सैनिटरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं.