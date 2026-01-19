  • Hindi
कौन हैं मरियम औरंगजेब? पाकिस्तानी मंत्री का ट्रांसफॉर्मेशन वायरल, यूजर पूछ रहे- कैसे निखरा रूप?

Who is Maryam Aurangzeb: मरियम औरंगजेब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाती जुनेद सफदर की शादी में पहुंची थीं.

Published date india.com Updated: January 19, 2026 11:17 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
Who is Maryam Aurangzeb: पाकिस्तानी नेता मरियम औरंगजेब का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की शादी में जब मरियम औरंगजेब पहुंचीं तो उनकी तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा. कई यूजर्स उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ कर रहे हैं.

कौन हैं मरियम औरंगजेब

मरियम औरंगजेब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राज्य सरकार में सूचना और पर्यावरण मंत्री हैं. वह मार्च 2024 से यह पद संभाल रही हैं. ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पर्यटन, पुरातत्व और संग्रहालय भी सौंपे गए हैं. मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी की सीनियर नेता हैं और अपने भारत-विरोधी बयान को लेकर चर्चा में रहती हैं.

45 साल की मरियम औरंगजेब का जन्म 1980 में हुआ था. वह 2013 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) से जुड़ी हुई हैं. अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुना गया था, पहली बार 2013 में और फिर 2018 में.

उन्होंने इस्लामाबाद के फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज से 1996 में प्री-मेडिकल और 1998 में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है. उनके पास कायद-ए-आजम यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री है. उन्होंने 2003 में किंग्ज कॉलेज लंदन से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में मास्टर ऑफ साइंस किया.

शहबाज शरीफ के साथ भी किया काम

मरियम औरंगजेब ने 2016 से 2018 तक और फिर अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया है.

(photo credit X.com/@ZainPMLN0, @UswaeZainab3, @BalochSoor95807, for representation only)

क्या है चेहरे में बदलाव

नए कार्यक्रम की तस्वीरों में वह काफी अलग लुक में दिखीं. कई यूजर्स ने तुरंत उनके चेहरे की शार्प फीचर्स, पतले फ्रेम और ओवरऑल “ग्लो” की ओर इशारा किया.

क्या हैं सोशल मीडिया पर अटकलें

इस ट्रांसफॉर्मेशन से मरियम औरंगजेब के अपनी शक्ल बदलने के लिए सर्जरी करवाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

इंटरनेट पर यूजर क्या कह रहे

एक X यूज़र ने लिखा, यह ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यह सच है, तो वाकई शानदार है. दूसरे ने कमेंट किया, वह एक सुपरमॉडल जैसी दिखती हैं. एक X यूज़र ने लिखा, “पॉलिटिकल पार्टी और राजनीति को एक तरफ रखें, मरियम औरंगजेब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वह यहां दीया मिर्जा जैसी दिख रही हैं. एक व्यक्ति ने शेयर किया: इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों. उन्होंने बस टैक्सपेयर्स के पैसे से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है.

