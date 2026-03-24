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मोजतबा खामेनेई नहीं, कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ? जिससे बातचीत का दावा कर रहा अमेरिका
Who is Mohammad-Bagher Ghalibaf: मोहम्मद बघेर गलीबाफ अमेरिका के साथ बातचीत की बात से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप बाजार और तेल के दामों में हेरफेर करने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं.
Who is Mohammad-Bagher Ghalibaf: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध रोकने को लेकर बातचीत हो रही है. उधर, ईरान का सरकारी मीडिया इनकार कर रहा है. इस बीच पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ के संपर्क में है, जिन्हें ट्रंप की बातचीत में ‘टॉप पर्सन’ होने का दावा किया जा रहा है.
‘द जेरूसलम पोस्ट’ की एक रिपोर्ट में, सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मोहम्मद बघेर गलीबाफ ईरान की तरफ से बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं.
गलीबाफ का इनकार
गलीबाफ ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया और कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. झूठी खबरों का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि ईरानी जनता जवाबदेही की उम्मीद करती है, और कहा. ईरानी लोग हमलावरों के लिए पूरी और पछतावे वाली सजा की मांग करते हैं. सभी ईरानी अधिकारी साथ खड़े हैं.
कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ
रॉयटर्स की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, गलीबाफ ईरान की जानी-मानी राजनीतिक हस्ती हैं. उन्हें सेना, सुरक्षा और राजनीतिक भूमिकाओं का अनुभव है. 1961 में पूर्वोत्तर ईरान में जन्मे गलीबाफ ने ईरान-इराक युद्ध में हिस्सा लिया, और गार्ड्स में शामिल होने के तीन साल के भीतर ही जनरल बन गए. बाद में उन्होंने एक सैन्य पायलट की ट्रेनिंग ली और गार्ड्स की वायु सेना इकाई का नेतृत्व किया. उन्होंने 2005 राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा है. वे चुनाव प्रचार सामग्री में पायलट की वर्दी पहने हुए भी दिखाई दिए थे. 1999 में, उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई में हिस्सा लिया था.
तीन अन्य महत्वपूर्ण अनुभव
- -इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कमांडर रहे
- -तेहरान के मेयर का पद संभाला
- -राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख भी रहे
कट्टरपंथी छवि और आधुनिक सोच
अपनी कट्टरपंथी छवि के बावजूद, गलीबाफ कई बार खुद को एक व्यावहारिक और आधुनिक सोच वाले व्यक्ति के तौर पर पेश किया है.
ट्रंप का बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पिछले दो दिनों में “बहुत अच्छी और सार्थक” बातचीत हुई है। हालांकि, उन्होंने बातचीत में शामिल ईरानी अधिकारी का नाम नहीं बताया. ट्रंप के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को ईरानी पावर प्लांट और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों को टालने का निर्देश दिया था.
उन्होंने कहा कि यह देरी पांच दिनों तक चलेगी. बाद में, फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत के विवरण के बारे में बात करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बातचीत में नए सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई शामिल नहीं हैं, बल्कि कोई ‘टॉप पर्सन’ शामिल है.
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