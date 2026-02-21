Hindi World Hindi

Who Is Neal Katyal An Indian Origin Lawyer Fought Legal Battle Against Trump Tariffs In Us Supreme Court

भारतीय मूल के इस वकील की दलीलों ने ट्रंप टैरिफ को पलटा, जानिए कौन हैं नील कत्याल

नील कत्याल के मां और पिता दोनों भारत से जाकर अमेरिका में बसे थे. उनकी मां बच्चों की डॉक्टर थीं और पिता इंजीनियर थे.

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

Who Is Neal Katyal: अमेरिका में टैरिफ नीतियों को लेकर मनमानी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी शक्तियों के इस्तेमाल को अमान्य घोषित कर दिया है. US सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने अहम भूमिका निभाई है.

कौन हैं नील कत्याल?

भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के तौर पर इस केस में छोटे बिजनेस समूहों का प्रतिनिधित्व किया. नील कत्याल की दी गई दलीलों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और तथ्यात्मक माना. नील कत्याल का जन्म 1970 में शिकागो में हुआ था. नील कत्याल के मां और पिता दोनों भारत से जाकर अमेरिका में बसे थे. उनकी मां बच्चों की डॉक्टर थीं और पिता इंजीनियर थे.

नील कत्याल मिलबैंक LLP के वाशिंगटन DC ऑफिस में पार्टनर हैं और फर्म के लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन ग्रुप के सदस्य भी हैं. येल लॉ स्कूल से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है. उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफ़न जी. ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम भी किया है. नील कत्याल ने 1998-1999 के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम किया. अमेरिका के चीफ जस्टिस ने उन्हें 2011 और 2014 में फ़ेडरल अपीलेट रूल्स पर एडवाइज़री कमिटी में जगह दी थी.

नील कत्याल की प्रोफाइल में बताया गया है कि उन्हें US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से किसी आम नागरिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवॉर्ड एडमंड रैंडोल्फ़ भी मिला है. यह पुरस्कार उन्हें 2011 में अटॉर्नी जनरल ने दिया था.

टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अमान्य घोषित कर दिया है. 6-3 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने ज्यादातर ट्रेडिंग साझेदारों पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया. फैसले में कई टैरिफ को गैर-कानूनी बताया गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के बाद किया ये काम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद तुरंत 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. ट्रंप ने 10 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और कहा कि यह तुरंत लागू होगा. ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराजगी भी जताई. ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला दूसरे देशों को बचाने के लिए किया गया होगा. अमेरिका के लिए नहीं.

Add India.com as a Preferred Source

ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे किसी दूसरे देश पर बैन लगाने की भी इजाजत है. मैं बैन लगा सकता हूं. मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं 1 डॉलर चार्ज नहीं कर सकता. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे देश को बर्बाद करने की इजाजत है, लेकिन मैं उनसे थोड़ी सी फीस नहीं ले सकता. मुझे उनसे यह कहने की इजाजत है, ‘आप अब अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते. हम आपको यहां से बाहर निकालना चाहते हैं. लेकिन अगर मैं उनसे 10 डॉलर चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. जरा सोचिए, यह कितना अजीब है.

बता दें व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जापान सहित जिन देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यापार समझौता किया है, उन पर कुछ समय के लिए एक जैसा 10 फीसदी टैरिफ लगेगा.