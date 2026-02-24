Hindi World Hindi

Who Is Rob Jetten First Gay Netherlands Pm

कौन हैं रॉब जेटन? बने पहले गे प्रधानमंत्री, संभालेंगे 'दुनिया की फूलों की दुकान' की सत्ता

Who is Rob Jetten: रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले गे पीएम हैं.

(photo credit instagram/Rob Jetten, for representation only)

Who is Rob Jetten: रॉब जेटन ने दुनिया में फूलों के सबसे बड़े निर्यातक देश नीदरलैंड की सत्ता संभाल ली है. उन्होंने सोमवार को द हेग के हुइस टेन बॉश पैलेस में आधिकारिक तौर पर शपथ ली. आइये जानते हैं कि नीदरलैंड के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री के बारे में.

कौन हैं रॉब जेटन

रॉब जेटन 38 साल के हैं, वे नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे PM बने हैं. जेटन का जन्म 25 मार्च, 1987 को वेघेल गाँव में हुआ था और वे नॉर्थ ब्रेबेंट के उडेन में पले-बढ़े और उन्होंने रेडबाउड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर और मास्टर डिग्री ली

वह 66 सीटों वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. जेटन ने पिछले साल 29 अक्टूबर को हुए आम चुनाव के 110 दिन बाद शपथ ली है. नेशनल पॉलिटिक्स में लगभग दस साल के करियर में, उन्होंने एक प्रैक्टिकल डील-मेकर और सुधारवादी के तौर पर नाम कमाया है.

बड़ी बातें

रॉब अर्नोल्डस एड्रियनस जेटन उनका पूरा नाम है

वह एक नरमपंथी पॉलिटिशियन हैं

वह यूरोप के पक्ष में राय रखते हैं

क्लाइमेट के मुद्दों में उनकी दिलचस्पी है

वे डेमोक्रेटिक सुधार पर ज़ोर देते हैं.

शानदार प्रदर्शन, कमजोर गठबंधन

रॉब जेटन एक कमज़ोर गठबंधन को लीड कर रहे हैं, जिसके पास डच लोअर हाउस की 150 में से 66 सीटें हैं . वहीं उनकी पार्टी ने 26 सीटें जीतीं, जो पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था.

बदलते नीदरलैंड का प्रतीक

जेटन का चुनाव नीदरलैंड में पीढ़ियों को बदलने का प्रतीक है. साथ ही नीदरलैंड की पॉलिटिक्स में एक सिंबॉलिक ट्रांजिशन भी है, जो हमेशा सामाजिक रूप से लिबरल रही है, लेकिन एक बंटी हुई पार्लियामेंट से डील करती है.

Gefeliciteerd, Rob Jetten, met je nieuwe functie als premier van Nederland. India en Nederland hebben een uitgebreide relatie op allerlei gebieden. Ik kijk ernaar uit om nauw met je samen te werken om de groeiende banden tussen onze twee landen en volkeren nog meer kracht bij te… — Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रॉब जेटन को बधाई दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत करने की उम्मीद जताई. X पर एक पोस्ट में PM मोदी ने कहा, मिस्टर रॉब जेटन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर बधाई. भारत और नीदरलैंड के बीच अलग-अलग सेक्टर में बहुत अच्छे संबंध हैं. मैं आपके साथ मिलकर काम करने और हमारे दोनों देशों और लोगों के बीच बढ़ते संबंधों को और मज़बूत करने के लिए उत्सुक हूं.