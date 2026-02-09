  • Hindi
  • World Hindi
  • Who Is Shabana Mahmood Britain May Get First Muslim Prime Minister

कौन हैं शबाना महमूद? खतरे में Epstein कांड में फंसे स्टारमर की कुर्सी, क्या UK को मिलेगी पहली मुस्लिम PM; पाक से है गहरा नाता

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एपस्टीन फाइल्स विवाद के चलते गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गए हैं. ऐसे में लेबर पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं और शबाना महमूद का नाम चर्चा में है.

Published date india.com Published: February 9, 2026 5:06 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
कौन हैं शबाना महमूद? खतरे में Epstein कांड में फंसे स्टारमर की कुर्सी, क्या UK को मिलेगी पहली मुस्लिम PM; पाक से है गहरा नाता

Who is Shabana Mahmood: ब्रिटेन की राजनीति इस समय जबरदस्त उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी एपस्टीन फाइल्स विवाद के बाद डगमगाती नजर आ रही है. अमेरिका में जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनेताओं के नाम सामने आने के बाद यूरोप भर में राजनीतिक भूचाल आ गया है. इसी संकट के बीच अब लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज़ हो गई है.

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो शबाना महमूद का है. 45 साल की शबाना महमूद इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं और उन्हें लेबर पार्टी के अंदर एक सख्त, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता है. अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह यूनाइटेड किंगडम की पहली मुस्लिम पीएम होंगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी.

कौन हैं शबाना महमूद?

शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में हुआ. उनके माता-पिता पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के मीरपुर क्षेत्र से जुड़े हैं. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनीं. 2010 में वह ब्रिटेन की शुरुआती मुस्लिम महिला सांसदों में शामिल हुईं. 2025 में गृह मंत्रालय संभालने के बाद से उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों की जिम्मेदारी मिली. पार्टी के अंदर उन्हें कीर स्टारमर की करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है.

इमिग्रेशन पर सख्त रुख

शबाना महमूद की पहचान उनकी सख्त इमिग्रेशन नीतियों से जुड़ी है. उन्होंने हाल ही में स्थायी निवास (Indefinite Leave to Remain) पाने की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव रखा, यह कहते हुए कि ‘सेटलमेंट कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है.’ हालांकि, इस फैसले ने उनकी ही पार्टी में विरोध खड़ा कर दिया. करीब 40 लेबर सांसदों ने इसे ‘अन-ब्रिटिश’ और ‘नियम बदलने जैसा’ बताया. आलोचकों का कहना है कि इससे हेल्थकेयर और स्किल्ड सेक्टर में कर्मचारियों की कमी और बढ़ सकती है.

स्टारमर क्यों संकट में हैं?

स्टारमर की मुश्किलें तब बढ़ीं जब एपस्टीन से जुड़े संबंधों के आरोपों के बीच पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया. बाद में स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी को इस्तीफा देना पड़ा. इसके बावजूद पार्टी के कई सांसद मानते हैं कि जिम्मेदारी सीधे पीएम की है. कम लोकप्रियता और कमजोर जनमत सर्वे के बीच यह तक कहा जा रहा है कि स्टारमर का भविष्य ’50-50′ पर टिका है.

शबाना महमूद की संभावनाएं

बुकमेकर्स के अनुसार, शबाना महमूद की जीत की संभावना फिलहाल 9/1 यानी करीब 10% मानी जा रही है. लेकिन पार्टी के दक्षिणपंथी गुट और मुस्लिम वोटर्स के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें एक मजबूत ‘डार्क हॉर्स’ बनाती है. हालांकि, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले स्टारमर का इस्तीफा और फिर कम से कम 81 लेबर सांसदों का समर्थन जरूरी होगा. ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शबाना महमूद मौजूदा राजनीतिक संकट को अपने पक्ष में भुना पाती हैं या नहीं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.