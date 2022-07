Who is Shinzo Abe : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Ex-Japan PM shot) को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह नारा प्रांत में एक भीड़ को संबोधित कर रहे थे. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है. राज्य के प्रसारक एनएचके ने इसकी जानकारी दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आबे कोमा में हैं और उन्हें अस्पताल (former Japan PM shot) ले जाया गया है और स्थानीय अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, पूर्व नेता में कोई महत्वपूर्ण लक्षण (Shinzo Abe Health Udpate) नहीं दिख रहे हैं.Also Read - पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं शिंजो आबे, जानें- भारत से क्यों था खास लगाव?

दादा भी रह चुके हैं पीएम, पापा थे विदेश मंत्री

शिंजो आबे का जापान की राजनीति से करीब तीन पीढ़ियों का नाता रहा है. शिंजों के पिता शिंटारो आबे (Shintaro Abe) 1982 से लेकर 1986 तक जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं. उनके दादा भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम नोबुसुके किशी (Nobusuke Kishi) था. शिंजो साल 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 2007 में ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 2012 में वह फिर पीएम बने और 2020 तक जापान की सत्ता पर राज किया. Also Read - Padma Vibhushan Award List: पद्म पुरस्कारों की घोषणा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मिला पद्म विभूषण, यहां देखें पूरी लिस्ट

सबसे लंबे कार्यकाल

शिंजो आबे की राजनीति में पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इतिहास के सबसे लंबे अवधि वाले प्रधानमंत्री थे. उन्होंने 7 साल 6 महीने तक जापान की सत्ता पर राज किया लेकिन आंत की एक गंभीर बीमारी के चलते उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था.शिंजो आबे को बेहद आक्रामक नेता माना जाता है, 67 साल के ​​​​​​शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के नेता हैं. Also Read - किसान का बेटा बना जापान का प्रधानमंत्री, योशिहिदे सुगा ने शिंजो आबे की जगह ली