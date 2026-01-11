By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन है तरीना? लड़कियों को इश्क लड़ाने के टिप्स दे रही जिहादी दुल्हन
Who is Tareena Shakil: तरीना ने सीरिया में एक पैर वाले जिहादी लड़ाके से निकाह किया था.
Who is Tareena Shakil: आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) में शामिल होने और वहां के एक लड़ाके से शादी करने के लिए ब्रिटेन से भागने वाली महिला फिर सुर्खियों में है. महिला ने खुद को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डेटिंग कोच के रूप में पेश किया है.
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला का नाम तरीना शकील है. वह आतंकवाद के अपराधों के लिए जेल जाने से पहले AK-47 और ISIS के बालाक्लावा हथियारों के साथ पोज देते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं – लेकिन अब वह TikTok पर रिलेशनशिप सलाह देती है.
2014 में हुई थी फरार
यह मां तरीना 2014 में अपने छोटे बेटे के साथ चुपके से युद्धग्रस्त रक्का चली गई थी. बाद में वह ब्रिटेन लौट आई और दो साल बाद उसे जेल हो गई. बताया जाता है कि शकील ने कहा था कि उसे एक “एक पैर वाले” जिहादी लड़ाके से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद वह ISIS से भाग गई.
हालांकि, जेल से बाहर आने के बाद से, शकील ने कट्टरपंथ विचार से बाहर निकलने की अपनी जिंदगी के बारे में काफी कुछ कहा है. अब वह महिलाओं को रिश्तों में ज़हरीले व्यवहार को पहचानने और अपना सोलमेट खोजने में मदद कर रही है.
क्या है नया काम
तरीना के TikTok बायो में लिखा है: लड़कियों, तुम यहां सुरक्षित हो” और शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में वह समझा रही है कि पुरुष जिन महिलाओं को डेट करते हैं, उन्हें अपने प्रति कैसे दीवाना बनाते हैं.
समझाया ब्लॉक अनब्लॉक खेल
वह कहती है, जब वे आपको ब्लॉक करते हैं, तो यह एक सज़ा होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे आपको दुख होगा. जब वे आपको अनब्लॉक करते हैं तो यह एक इनाम होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनके अनब्लॉक करने का इंतज़ार कर रही होंगी. वह आगे कहती है: लोग इस मैनिपुलेशन टैक्टिक का इस्तेमाल तब करते हैं जब वे लोगों को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं – जब वे चाहते हैं कि लोग वहीं रहें जहां वे उन्हें चाहते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें