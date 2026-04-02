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Who Is Teaching Iran How To Shoot Down An F 35 Chinese Engineers Tips Goes Viral

कौन सिखा रहा ईरान को कैसे मार गिराएं F-35? जानकर हैरान रह जाएंगे ट्रंप

F-35 Shoot Down: तकनीक के जानकार आम लोग मुफ्त में ईरान को ये (फाइटर जेट मार गिराने) जानकारी दे रहे हैं, मगर क्यों?

(photo credit AI, for representation only)

F-35 Shoot Down: ईरान युद्ध के दौरान तेहरान के सैनिकों ने कई चौंकाने वाले वीडियो जारी किए हैं. इसमें से एक वीडियो में ईरान की सेना एफ-35 पर सफलतापूर्वक निशाना लगाकर उसे मार गिराते नजर आई है. अब खुलासा हुआ है कि कुछ लोग मुफ्त में ईरान को विमान मार गिराने की बहुमूल्य जानकारी मुफ्त में देने को तैयार हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध के बीच चीन से एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है. चीन के तकनीकी रूप से कुशल आम नागरिक अपनी विशेषज्ञता ऑनलाइन मुफ्त में दे रहे हैं. ताकि ईरान को अमेरिका की सैन्य ताकत का मुकाबला करने में मदद मिल सके. इसके लिए वे न तो कोई पैसा मांग रहे हैं और न ही किसी सरकारी समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं.

14 मार्च का एक वीडियो वायरल

इस ट्रेंड का एक बड़ा उदाहरण 14 मार्च को देखने को मिला, जब अमेरिकी F-35 विमान को मार गिराने के तरीके पर एक विस्तृत ट्यूटोरियल चीनी सोशल मीडिया पर आया और तेजी से वायरल हो गया. Laohu Talks World नाम के अकाउंट की ओर से ये वीडियो बनाया गया है. इस वीडियो के फारसी भाषा में सबटाइटल भी थे. इसमें विशेषज्ञ विस्तार से बताता है कि ईरान अपने कम लागत वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके इस उन्नत ‘स्टेल्थ फाइटर’ (छिपकर हमला करने वाले विमान) को कैसे निशाना बना सकता है और नष्ट कर सकता है.

19 मार्च को ईरान ने किया दावा

इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा. इस पोस्ट के पांच दिन बाद, 19 मार्च को, ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी F-35 विमान पर हमला किया है.

चीन से आ रहे ढेरों वीडियो

28 फरवरी को जब से अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, तब से मदद करने की यह कोशिश कोई अकेली घटना नहीं रही है. चीनी सोशल मीडिया पर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) की पृष्ठभूमि वाले कई लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए और शेयर किए हैं. इनका मकसद ईरान के युद्ध प्रयासों में मदद करना है. ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को सैन्य उपकरणों के बारे में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान है.

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किस तरह के टिप्स दे रहे लोग

इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के सटीक निर्देशांक ( coordinates) उपलब्ध कराना

– फारस की खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोतों के खिलाफ मिसाइल रणनीतियों का प्रस्ताव देना

– ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिकी सेना के संभावित हमले के खिलाफ बचाव का सिमुलेशन तैयार करना

चीन के पास प्रतिभा का भंडार

चीन में STEM प्रतिभाओं का विशाल भंडार है. चीन हर साल लगभग 50 लाख STEM स्नातक तैयार करता है, जिनमें से लगभग 13 लाख इंजीनियर होते हैं. जबकि, अमेरिका में हर साल लगभग 1,30,000 इंजीनियर ही स्नातक होते हैं.