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Who Is The Terrorist Amir Hamza Shot By Unidentified Assailants In Lahore

कौन है आतंकी अमीर हमजा? पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, जानें हाफिज सईद से क्या है कनेक्शन

Amir Hamza:आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक था और उसे हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है.

(photo credit Social Media, for representation only)

Amir Hamza: पाकिस्तान में एक आतंकवादी आमिर हमजा को लाहौर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी. पंजाब प्रांत की राजधानी के एक अस्पताल में आमिर की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हमला एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर ये हमला हुआ है.

कौन है आमिर हमजा

आमिर हमजा ने आतंकवादी और मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की थी. उसका नाम कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जिनमें भारत में हुए कई हमले भी शामिल हैं. आमिर हमजा अफगान मुजाहिदीन का एक पुराना लड़ाका भी था. उसने लश्कर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में भी काम किया है.

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जोशीले भाषणों से उकसाता था आतंकियों को

आतंकियों के बीच हमजा जोशीले भाषणों और आतंक का महिमामंडन करने वाले लेखन के लिए मशहूर है. वह एक समय लश्कर ए तैयबा के साप्ताहिक आधिकारिक प्रकाशन के संपादक था. उसने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 2002 में प्रकाशित ‘काफिला दावत और शहादत’ (धर्म-प्रचार और शहादत का कारवां) भी शामिल है.

लश्कर का मास्टरमाइंड

माना जाता है कि हमजा LeT की केंद्रीय समिति में काम किया था और चंदा जुटाने, भर्ती करने और हिरासत में लिए गए आतंकवादियों की रिहाई के लिए बातचीत करने में अहम भूमिका निभाई थी.

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प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल

अमेरिका के वित्त विभाग ने लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है और आमिर हमज़ा को प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है.

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8 साल पहले क्यों हुआ लश्कर से अलग

तीस साल तक आतंकी संगठन से जुड़े रहने के बाद 2018 में, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से LeT से जुड़े चैरिटी संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन – पर की गई वित्तीय कार्रवाई के बाद, हमजा ने खुद को लश्कर से अलग कर लिया था.

‘ जैश-ए-मनकफा’



बाद में हमजा ने ‘जैश-ए-मनकफा’ नाम का एक अलग गुट बनाया, जिसका मकसद नए नाम से आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखना था. इनमें जम्मू-कश्मीर में होने वाली संदिग्ध आतंकी गतिविधियां भी शामिल थीं. भारतीय मीडिया के अनुसार, यह हमजा का यह समूह पाकिस्तान के भीतर बेरोकटोक काम कर रहा है और लश्कर के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में है.