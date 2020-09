WHO On Covid-19 Death: दुनिया के करीब 200 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर है. दुनिया भर में कोरोना वायरस (Coronavirus World Updates) से अब तक करीब 9 लाख 89 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और इसके संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख पार कर चुका है. उधर, कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कोविड-19 (COVID-19) से होने वाली मौतों की संख्या 20 लाख तक जाने की आशंका है. Also Read - Coronavirus in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के 2,942 नए मामले, संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख के करीब

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगर महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देश और लोग एक साथ नहीं आए तो, 10 लाख और मौत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. WHO के इमरजेंसी कार्यक्रम के निदेशक माइकल रेयान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, '10 लाख का आंकड़ा डराने वाला है. उन्होंने कहा, 'क्या हम कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सामूहिक रूप से कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हमने कदम नहीं उठाए तो… हां, हम दुर्भाग्य से कही अधिक संख्या देख सकते हैं.'

बता दें कि अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और यहां 2 लाख से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बन चुके हैं वहीं, संक्रमितों का आंकड़ा 70 लाख 32 हजार के पार है. अमेरिका में 41,01,514 एक्टिव मामले हैं वहीं, 27,27,335 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

उधर, दूसरे स्थान पर मौजूद भारत में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस (

Coronavirus India Updates) से 59 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 93 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 85 हजार 362 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 1,089 लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार बने हैं.

(इनपुट: एजेंसी)