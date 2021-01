China, WHO, China, COVID-19 pandemic, COVID-19, Latest News: बीजिंग: चीन से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस की ओरिजन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक एक्‍सपर्ट्स की टीम वुहान पहुंच गई हैै . डब्‍ल्‍यूएचओ की टीम ‘शुरुआती मामलों में संक्रमण के संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए वुहान में अध्ययन शुरू कर दिया है. Also Read - भारत में कोरोना के टीकाकरण से पहले WHO की चेतावनी- दूसरा साल हो सकता है और कठिन

बता दें कि चीन स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज करता रहा है, वहीं, कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मामले में सभी अध्ययनों पर सख्ती से नियंत्रण रख रहा है. वह इस तरह की धारणाओं को भी हवा दे रहा है कि कहीं बाहर से चीन में यह वायरस आया हो सकता है. Also Read - Coronavirus Cases in India: राहत की खबर, देश में घटे अंडर ट्रीटमेंट कोरोना केसेस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

ताजा जानकारी के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम चीन के वुहान में पहुंची है. यह टीम COVID-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच यहां करेगी. Also Read - Covaxin Latest Updates: राज्यों में पहुंचना शुरू हुई वैक्सीन, भारत बायोटेक ने 11 शहरों में भेजी कोवैक्सिन, 3 दिन बाद लगेंगे टीके

A World Health Organization (WHO) team of 10 international experts that will investigate the origins of #COVID19 pandemic, arrives in Wuhan, China.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/Rm0Yc77I0p

— ANI (@ANI) January 14, 2021