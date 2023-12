क्या कोरोना फिर बढ़ाएगा टेंशन! WHO ने किया अलर्ट, बोला- कड़ी निगरानी की जरूरत

Coronavirus Update: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनिया भर के देशों से कोविड-19 मामलों की कड़ी निगरानी रखने और अनुक्रम साझा करने का आग्रह किया है. WHO की यह एडवाइजरी तब आई जब विभिन्न देशों में BA.2.86 के सबकैटेगरी JN.1 के रूप में पहचाने गए एक नए प्रमुख स्ट्रेन के कारण कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है.

WHO ने अपने COVID-19 तकनीकी प्रमुख, मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी शेयर किया, जिन्होंने कोरोना के मामलों में हालिया उछाल का कारण बताया और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं. मारिया वान ने सोशल मीडिया पर कहा कि कई मरीजों के कारण दुनिया भर में सांस सेजुड़ी बीमारियों में वृद्धि हुई है.

Respiratory diseases are increasing around the world due to a number of pathogens incl #COVID19, #flu, rhinovirus, mycoplasma pneumonia & others

SARS-CoV-2 continues to evolve. JN.1 (subvariant of BA.2.86) is already a VOI and continues to increase in circulation ⬇️ https://t.co/739wgCFlBz

