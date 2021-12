विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना के कहर को लेकर एक बार फिर चेताया है. WHO प्रमुख ने बुधवार को कहा कि वह कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से संक्रमण के मामलों की ‘सुनामी’ आने की आशंका को लेकर चिंतित है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दुनिया अगले साल में इस महामारी को पछाड़ देगी. कोरोना वायरस सबसे पहले सामने आने के लगभग दो साल बाद संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने आगाह किया कि वायरस के सबसे नये स्वरूप ओमिक्रॉन से हल्के-फुल्के लक्षण वाला संक्रमण होने की ओर इशारा करने वाले शुरुआती आंकड़ों को पूरी तरह मान लेना अभी जल्दबाजी होगी. दक्षिण अफ्रीका में पिछले महीने सबसे पहले सामने आये वायरस के इस स्वरूप का संक्रमण अमेरिका और यूरोप के हिस्सों में फैलता जा रहा है.Also Read - Dubai समेत UAE से मुंबई आने वाले सभी यात्र‍ियों के लिए 7 दिन का होम क्‍वारंटीन अनिवार्य, RT-PCR टेस्‍ट भी जरूरी

WHO के 194 सदस्य देशों में से 92 देश इस साल के अंत तक अपनी 40 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण कराने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं. इसके बाद महानिदेशक टेड्रस अधनम घेब्रेयेसस ने सभी से नए साल पर यह संकल्प लेने का आग्रह किया है कि जुलाई की शुरुआत तक देशों की 70 प्रतिशत जनसंख्या के टीकाकरण के अभियान का समर्थन करें. डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में पिछले सप्ताह सामने आये कोविड 19 के मामलों की संख्या उससे पहले के सप्ताह की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक हो गयी और अमेरिका महाद्वीपीय देशों में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखी गयी है. Also Read - COVID cases in France: फ्रांस में कोरोना संक्रमण की सुनामी, एक दिन में 2 लाख से ज्‍यादा केस हुए दर्ज

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने मंगलवार को जारी अपनी साप्ताहिक महामारी संबंधी रिपोर्ट में कहा कि 20 से 26 दिसंबर के बीच दुनियाभर में करीब 49.9 लाख नये मामले सामने आये. इनमें से आधे से अधिक मामले यूरोप में आये. हालांकि यूरोप के मामलों में एक सप्ताह से पहले की तुलना में केवल तीन प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में नये मामले 39 प्रतिशत बढ़कर करीब 14.8 लाख हो गये. अकेले अमेरिका में 34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 11.8 लाख से अधिक मामले हो गये. अफ्रीका में नये मामलों में 7 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ संक्रमितों की संख्या करीब 2,75,000 हो गई. उसने कहा, ‘नये स्वरूप ओमिक्रॉन से संबंधित जोखिम बहुत ज्यादा बना हुआ है.’ Also Read - Lockdown Update: दिल्‍ली-मुंबई में बेकाबू हुआ कोरोना! एक दिन में 80 फीसदी से ज्‍यादा बढ़े नए मामले; क्या लॉकडाउन ही है विकल्प?

टेड्रस ने एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में कहा, ‘मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमिक्रॉन का अधिक संक्रामक होना मामलों की सुनामी लाने की आशंका दर्शाता है.’ उन्होंने कहा कि इससे पहले ही थक चुके स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा.

(इनपुट: भाषा)