परिवार को मिलेगा 262 करोड़ रुपये का मुआवजा, कौन थीं जाह्नवी कंडुला? अमेरिका में कैसे मारी गई?
Who was Jaahnavi Kandula: जाह्नवी को 2023 में एक तेज रफ्तार कार सवाल पुलिस ऑफिसर ने कुचल दिया था. वहीं दूसरा ऑफिसर फुटेज में हंसता हुआ नजर आया था, बाद में दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया.
Who was Jaahnavi Kandula: अमेरिकी में मारी गई 23 साल की स्टूडेंट जाह्नवी कंडुला के परिवार को 29 मिलियन डॉलर यानी लगभग 262 करोड़ का मुआवजा मिलेगा. जाह्नवी की मौत के बाद 2023 में बहुत गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए थे.
क्या है पूरा मामला
2023 में अमेरिका के वॉशिंगटन के सिएटल शहर में सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार सवार पुलिस ऑफिसर ने उसे कुचल दिया था और उसकी मौत हो गई थी. गुस्सा तब और बढ़ गया जब एक दूसरे ऑफिसर का बॉडी कैमरा फुटेज सामने आया, जिसमें ऑफिसर हंस रहा था. ऑफिसर हंसते हुए कह रहे थे कि कंडुला की जिंदगी की “लिमिटेड वैल्यू” है और शहर को बस एक चेक लिख देना चाहिए. इसके बाद भारतीय डिप्लोमैट्स ने घटना की जांच की मांग की.
वॉशिंगटन के सिएटल शहर ने छात्रा के परिवार से साथ 262 करोड़ का ये सेटलमेंट किया है.
क्या बोलीं शहर की अटॉर्नी
बुधवार को एक बयान में, शहर की अटॉर्नी एरिका इवांस ने कहा, जाह्नवी कंडुला की मौत दिल तोड़ने वाली थी, और शहर को उम्मीद है कि यह फाइनेंशियल सेटलमेंट कंडुला परिवार को कुछ राहत देगा. जाह्नवी कंडुला की ज़िंदगी मायने रखती थी. यह उनके परिवार, उनके दोस्तों और हमारे समुदाय के लिए मायने रखती थी.
जाह्नवी कंडुला कौन थीं
कंडुला आंध्र प्रदेश की थीं और साउथ लेक यूनियन में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी कैंपस में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थीं. वह 2021 में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु से अमेरिका गई थीं. इस दिसंबर में उनका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है.
कितनी थी कार की रफ्तार
जाह्नवी कंडुला को ऑफिसर केविन डेव ने टक्कर मार दी थी. वह कथित तौर पर 119 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, उस इलाके में जहां लिमिट 40 किमी प्रति घंटा था. बताया गया है कि वह उस समय एक ड्रग ओवरडोज कॉल का जवाब दे रहे थे.
शहर की सिविलियन ओवरसाइट बॉडी ने बाद में कहा कि ऑफिसर डेनियल ऑडरर, जो एक यूनियन लीडर भी थे, की टिप्पणियों ने डिपार्टमेंट की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया. बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. वहीं पुलिस डिपार्टमेंट ने उस ऑफिसर को भी नौकरी से निकाल दिया जो गाड़ी चला रहा था.
